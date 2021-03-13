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Fluminense marca no fim e sai na frente do Internacional na final do Brasileirão Feminino Sub-18

Lara Dantas fez gol já nos acréscimos para dar a vantagem ao Tricolor; jogo de volta será no próximo sábado, dia 20...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 13:45
Crédito: Adriano Fontes/Divulgação
O Fluminense saiu na frente do Internacional na final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Neste sábado, o Tricolor venceu as Coloradas por 2 a 1, nas Laranjeiras, com o gol da vitória marcado aos 43 minutos do segundo tempo. O jogo de volta, em solo gaúcho, será no próximo sábado, dia 20, às 10h.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
Pelo Flu, a meio-campo Sabrina marcou, aos nove minutos da etapa inicial, o primeiro da partida. Pouco depois, aos 11, Kailane deixou tudo igual. Mas já nos acréscimos Lara Dantas balançou a rede em cobrança de falta, quando a partida parecia definida.
O jogo foi bem aberto, mas o forte calor no Rio de Janeiro pesou. Na reta final, o Inter estava mais satisfeito com o resultado e era melhor, mas o Flu persistiu e sai com a vantagem.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
A comissão técnica da Seleção Brasileira feminina, incluindo a treinadora Pia Sundhage, acompanhou a partida. Pela diretoria do Fluminense, o presidente Mário Bittencourt e o diretor de futebol Paulo Angioni também marcaram presença.
O Fluminense agora joga pelo empate. O regulamento do Brasileirão prevê o critério de desempate não por saldo de gols, mas em sistema de pontuação. Ou seja, se cada time vencer um jogo, independentemente dos placares, a disputa será finalizada nas penalidades. Em resumo, mesmo que haja uma goleada do Inter no jogo de volta, haverá pênaltis.

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