Fluminense mantém treinos online até sábado e fará nova reunião para definir futuro

O Fluminense vai continuar treinando à distância pelo menos até o próximo sábado. Nesta quarta-feira, fim do prazo divulgado anteriormente para as atividades online, o elenco se reuniu com a diretoria através de uma videochamada para definir os próximos passos. Como já tem acontecido com frequência, o grupo vai voltar a se falar nos próximos dias para debater o futuro das atividades presenciais.
A tendência é que o protocolo "Jogo Seguro", da Ferj, seja aprovado pelo Governo do Rio de Janeiro no próximo sábado, autorizando, assim, a volta das partidas. Sendo assim, a federação carioca vai marcar um novo arbitral para definir a retomada do Campeonato Carioca.
No momento em que isso for definido, o Fluminense definirá o que fazer. Isso porque ainda precisa que os jogadores retornem ao Rio para realizar os testes da COVID-19 e iniciar os procedimentos para a volta às atividades. Muitos atletas do elenco escolheram passar a quarentena ao lado das famílias em outros estados.
O Fluminense é firme com relação a esperar que se tenha segurança antes de voltar a jogar. No entanto, é provável que o Estadual retorne nas próximas semanas.E MAIS:Mauro Cezar elogia Thiago Maia e alfineta Fred: 'Não é preciso auto-promoção quando se deseja doar'Fluminense é acionado na Fifa por dívida de R$ 1 milhão por De Amores e busca acordo com Boston RiverThiago Silva no Flu? Relembre ídolos que retornaram aos antigos clubesFluminense nega negociações por Marcos Paulo e Thiago Silva E MAIS: