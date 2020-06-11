Fluminense mantém treinos online até sábado e fará nova reunião para definir futuro

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O Fluminense vai continuar treinando à distância pelo menos até o próximo sábado. Nesta quarta-feira, fim do prazo divulgado anteriormente para as atividades online, o elenco se reuniu com a diretoria através de uma videochamada para definir os próximos passos. Como já tem acontecido com frequência, o grupo vai voltar a se falar nos próximos dias para debater o futuro das atividades presenciais.

A tendência é que o protocolo "Jogo Seguro", da Ferj, seja aprovado pelo Governo do Rio de Janeiro no próximo sábado, autorizando, assim, a volta das partidas. Sendo assim, a federação carioca vai marcar um novo arbitral para definir a retomada do Campeonato Carioca.

No momento em que isso for definido, o Fluminense definirá o que fazer. Isso porque ainda precisa que os jogadores retornem ao Rio para realizar os testes da COVID-19 e iniciar os procedimentos para a volta às atividades. Muitos atletas do elenco escolheram passar a quarentena ao lado das famílias em outros estados.