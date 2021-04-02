Fluminense mantém otimismo, mas Palmeiras seguirá conversas por renovação com Willian Bigode

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

Principal alvo do Fluminense para a Libertadores, o atacante Willian Bigode deve ter dias decisivos pela frente. O jogador irá se reunir com o técnico Abel Ferreira, que estava em Portugal, para saber se será aproveitado em 2021. A expectativa no Palmeiras é por uma renovação do contrato, atualmente válido até dezembro deste ano. Há planos, inclusive, para que o atleta de 34 anos encerre a carreira por lá.

> Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave​A proposta feita pelo Flu agradou o jogador e o estafe. O status de titular, sendo reforço de peso, e o reencontro com o técnico Roger Machado atraem. No entanto, apesar do otimismo por parte do Tricolor, o Palmeiras também está confiante de manter o atacante, no clube desde 2017, e trabalha pela renovação.

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Willian é um sonho antigo do Fluminense e foi um pedido de Roger. O jogador já foi sondado ainda no início da carreira e posteriormente em 2020, mas a transferência nunca chegou a avançar. O atacante foi um dos destaques da vitoriosa temporada do Palmeiras, sendo o terceiro artilheiro do time, com 17 gols, atrás apenas de Luiz Adriano e Raphael Veiga. Ele foi o jogador que mais entrou em campo na temporada ao lado do Weverton, com 70 partidas das 79 possíveis.Neste momento, o Fluminense não trabalha com um plano B para a posição e, mesmo diante das dificuldades financeiras, ofereceu salários na faixa dos maiores do elenco para atrair Willian. O clube já entendia que a negociação não seria fácil, mas aposta na disputa da Libertadores e na importância para a equipe para atrair o atleta.