Fluminense mantém atividades sociais e esportivas suspensas em Laranjeiras

Seguindo o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Fluminense manterá a suspensão total das atividades sociais e esportivas da sede do clube, em Laranjeiras, até o dia 8 de abril, próxima quinta-feira. Os funcionários vão permanecer trabalhando em home office, de acordo com a necessidade de cada área.
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Somente serviços essenciais à manutenção do clube (setores de portaria, segurança e limpeza) continuarão funcionando. O clube está com atividades limitadas desde a publicação do primeiro decreto, que suspendia alguns setores a partir de 26 de março.
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As medidas, usadas preventivamente por tempo determinado, visam reduzir a possibilidade de transmissão da Covid-19. O país vive o pior momento da pandemia. Os jogos de futebol estão suspensos, mas passam a ser liberados no município a partir de sexta-feira. O Tricolor, desde o início da pandemia, tem seguido à risca as orientações para evitar a proliferação do coronavírus e preservar sócios, atletas e funcionários.