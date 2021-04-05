Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense mantém atividades sociais e esportivas suspensas em Laranjeiras

Medida é baseada em decreto publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro por conta da pandemia da Covid-19...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 14:42
Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.
Seguindo o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Fluminense manterá a suspensão total das atividades sociais e esportivas da sede do clube, em Laranjeiras, até o dia 8 de abril, próxima quinta-feira. Os funcionários vão permanecer trabalhando em home office, de acordo com a necessidade de cada área.
> Nome, posição, idade e data final: confira os tempos de contrato do elenco do Fluminense
Somente serviços essenciais à manutenção do clube (setores de portaria, segurança e limpeza) continuarão funcionando. O clube está com atividades limitadas desde a publicação do primeiro decreto, que suspendia alguns setores a partir de 26 de março.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
As medidas, usadas preventivamente por tempo determinado, visam reduzir a possibilidade de transmissão da Covid-19. O país vive o pior momento da pandemia. Os jogos de futebol estão suspensos, mas passam a ser liberados no município a partir de sexta-feira. O Tricolor, desde o início da pandemia, tem seguido à risca as orientações para evitar a proliferação do coronavírus e preservar sócios, atletas e funcionários.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados