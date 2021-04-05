Fluminense mantém atividades sociais e esportivas suspensas em Laranjeiras

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.

Seguindo o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Fluminense manterá a suspensão total das atividades sociais e esportivas da sede do clube, em Laranjeiras, até o dia 8 de abril, próxima quinta-feira. Os funcionários vão permanecer trabalhando em home office, de acordo com a necessidade de cada área.

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Somente serviços essenciais à manutenção do clube (setores de portaria, segurança e limpeza) continuarão funcionando. O clube está com atividades limitadas desde a publicação do primeiro decreto, que suspendia alguns setores a partir de 26 de março.

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