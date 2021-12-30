Fluminense libera Luiza Travassos, que irá atuar na liga universitária dos Estados Unidos

Nesta quinta-feira, o Fluminense autorizou o pedido de liberação de Luiza Travassos, volante da equipe feminina. Após três anos no clube, a atleta irá para os Estados Unidos, onde dará prosseguimento aos estudos e atuará na liga universitária. Com as três cores, a jogadora conquistou o Brasileiro Feminino sub-18 de 2020, primeiro título da instituição na modalidade. O clássico entre Flamengo e Fluminense, pela final do Carioca sub-18, foi o último jogo de Luiza pelo clube. No total, foram 57 partidas e seis gols marcados com a camisa tricolor. Neste período, a atleta também foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20. Além do Flu, ela também participou da PSG Academy Brasil, escola de talentos do clube francês.