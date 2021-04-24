futebol

Fluminense lançará livro com história de Xerém: 'Guerreiros nascem aqui'

Previsão de lançamento é para o segundo semestre do ano; obra retrata o desenvolvimento do CT desde o início até se tornar celeiro de craques tricolores...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 14:33

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense anunciou que o próximo livro oficial a ser lançado abordará as categorias de base do clube. Com o título "Xerém – Guerreiros nascem aqui", a 19ª obra produzida pelo Flu-Memória foi anunciada na última sexta-feira, Dia Mundial do Livro, juntamente com a capa. A previsão de lançamento é para o segundo semestre deste ano.
Assinada por Dhaniel Cohen e Carlos Santoro, a obra retrata o desenvolvimento do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, desde o seu início, na década de 1980, até se tornar celeiro de craques tricolores. O clube é o primeiro no mundo a abordar suas divisões de base em livro oficial.
O material destaca a importância da marca, registra momentos históricos e elenca as principais crias de Xerém. As pratas da casa orgulham a torcida tricolor e são homenageadas em música que já ganhou as arquibancadas: "Uh, Vem Que Tem, os Moleques de Xerém".
Esta obra chegará logo depois de uma temporada de conquistas inéditas na história do clube. O Sub-17, da "Geração dos Sonhos", se sagrou campeão brasileiro, assim como o Sub-18 Feminino.

