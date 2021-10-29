Fluminense lança plataforma para sócios; novos planos vão ser lançados até o fim do ano

O Fluminense lançou, nesta sexta-feira, uma nova plataforma do programa Sócio Futebol. Com design mais moderno e inovador, o site inclui conteúdo e produtos exclusivos, uma rede ampla de parceiros e um novo programa de pontos, que será lançado em breve e dará acesso a experiências junto ao clube. Esse é o primeiro passo para a total reformulação do programa, que estará concluída até o fim do ano. A nova fase do sócio tricolor terá o lançamento do novo desenho do pacote de planos. A expectativa era que a divulgação fosse em outubro com o retorno do público ao estádio, como dito pelo presidente Mário Bittencourt em entrevista coletiva, mas isso não aconteceu.
O site tem a compra de ingressos facilitada. A emissão de boletos e controle da adimplência dos pagamentos (um dos graves problemas enfrentados antes) ganha em confiabilidade, para que o associado não seja mais pego de surpresa com pagamentos em aberto. O sócio poderá também acompanhar suas informações de pontuação, compra de ingressos e ter acesso facilitado à rede de parceiros que dão descontos em compras de produtos e serviços.
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Toda a base de informações foi migrada nos dois últimos meses. No entanto, para evitar problemas, o clube optou pelo lançamento gradual, para que os sócios tenham tempo de visitar e adotar os procedimentos necessários, como a troca de senha (uma exigência para garantir o cumprimento dos requisitos da nova Lei Geral de Proteção de Dados).
Quando for permitida a volta do público sem restrições aos estádios (ou seja, quando deixar de ser exigido comprovação do esquema vacinal em dia e testes de Covid-19), os sócios terão a possibilidade de fazer o check-in para os jogos até minutos antes de a bola rolar.Outra novidade é a área de conteúdo exclusivo, onde o sócio terá acesso a vídeos e matérias especiais, e ainda saber a escalação do time em primeira mão. Além disso, uma rede de parcerias renovada oferece descontos em mais de 40 empresas dos mais diversos segmentos.
Quem já é Sócio Futebol precisa apenas entrar no site nense.com.br, clicar em “Login” e gerar uma nova senha para acessar a plataforma. No mesmo site, quem ainda não é sócio poderá fazer sua adesão em poucos minutos nos planos atualmente disponíveis.
PROGRAMA DE PONTUAÇÃO SAI EM BREVE
A nova plataforma do Sócio Futebol contará em breve com uma novidade importante. O sócio ganhará pontos de acordo com o seu engajamento com o Fluminense (pagamento de mensalidades, compra de ingressos etc) e poderá trocar pontos por experiências.
O Fluminense ainda irá compensar com pontuação dobrada quem se manteve ativo e adimplente durante a pandemia de Covid-19, mesmo com a realização dos jogos sem a presença de público. Esses sócios já entram no programa com pontuação acumulada referente ao período entre abril de 2020 a outubro de 2021. Para cada 1 real que investiu, o sócio receberá dois pontos.
Algumas das oportunidades oferecidas pelo programa serão ingressos de camarote para as partidas com mando de campo do Fluminense no Maracanã, uma chuteira autografada pelo atacante Fred e uma camisa autografada por todo o elenco tricolor.