Fluminense lança plataforma para sócios; novos planos vão ser lançados até o fim do ano

Crédito: Reprodução/Fluminense

O Fluminense lançou, nesta sexta-feira, uma nova plataforma do programa Sócio Futebol. Com design mais moderno e inovador, o site inclui conteúdo e produtos exclusivos, uma rede ampla de parceiros e um novo programa de pontos, que será lançado em breve e dará acesso a experiências junto ao clube. Esse é o primeiro passo para a total reformulação do programa, que estará concluída até o fim do ano. A nova fase do sócio tricolor terá o lançamento do novo desenho do pacote de planos. A expectativa era que a divulgação fosse em outubro com o retorno do público ao estádio, como dito pelo presidente Mário Bittencourt em entrevista coletiva, mas isso não aconteceu.

O site tem a compra de ingressos facilitada. A emissão de boletos e controle da adimplência dos pagamentos (um dos graves problemas enfrentados antes) ganha em confiabilidade, para que o associado não seja mais pego de surpresa com pagamentos em aberto. O sócio poderá também acompanhar suas informações de pontuação, compra de ingressos e ter acesso facilitado à rede de parceiros que dão descontos em compras de produtos e serviços.

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​Toda a base de informações foi migrada nos dois últimos meses. No entanto, para evitar problemas, o clube optou pelo lançamento gradual, para que os sócios tenham tempo de visitar e adotar os procedimentos necessários, como a troca de senha (uma exigência para garantir o cumprimento dos requisitos da nova Lei Geral de Proteção de Dados).

Quando for permitida a volta do público sem restrições aos estádios (ou seja, quando deixar de ser exigido comprovação do esquema vacinal em dia e testes de Covid-19), os sócios terão a possibilidade de fazer o check-in para os jogos até minutos antes de a bola rolar.Outra novidade é a área de conteúdo exclusivo, onde o sócio terá acesso a vídeos e matérias especiais, e ainda saber a escalação do time em primeira mão. Além disso, uma rede de parcerias renovada oferece descontos em mais de 40 empresas dos mais diversos segmentos.

Quem já é Sócio Futebol precisa apenas entrar no site nense.com.br, clicar em “Login” e gerar uma nova senha para acessar a plataforma. No mesmo site, quem ainda não é sócio poderá fazer sua adesão em poucos minutos nos planos atualmente disponíveis.

PROGRAMA DE PONTUAÇÃO SAI EM BREVE

A nova plataforma do Sócio Futebol contará em breve com uma novidade importante. O sócio ganhará pontos de acordo com o seu engajamento com o Fluminense (pagamento de mensalidades, compra de ingressos etc) e poderá trocar pontos por experiências.

O Fluminense ainda irá compensar com pontuação dobrada quem se manteve ativo e adimplente durante a pandemia de Covid-19, mesmo com a realização dos jogos sem a presença de público. Esses sócios já entram no programa com pontuação acumulada referente ao período entre abril de 2020 a outubro de 2021. Para cada 1 real que investiu, o sócio receberá dois pontos.