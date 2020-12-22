Fluminense lança camisa, copos e almofada em homenagem a Fred

Crédito: Divulgação / Fluminense

O Fluminense anunciou, nesta terça, novos produtos personalizados em homenagem ao ídolo Fred, campeão brasileiro 2010 e 2012. Desse modo, o projeto engloba camisa, copos e almofada referentes ao atacante, que retornou às Laranjeiras em 2020. Os preços dos produtos variam de R$ 14,90 até R$ 89,90 e já estão disponíveis no site oficial da loja do clube.

+Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro A almofada com o rosto de Fred moldado no formato do estilo dos animes japoneses terá o número nove nas costas, a camisa com as três cores que traduzem tradição e a faixa de campeão brasileiro de 2010 e 2012. O valor do produto é R$ 79,90 na loja oficial do clube.

Os copos, por sua vez, serão vendidos em dois modelos diferentes: um mais tradicional com o atacante apontando para o escudo do Fluminense, que custa R$ 19,90, e um que representa o gol marcante de voleio no clássico contra o Flamengo em 2012, que será comercializado por R$ 14,90.Copos em homenagem ao atacante Fred (Divulgação / Fluminense)Por fim, a camisa será na cor branca e também fará referência ao gol de voleio marcado no FlaxFlu de 2012. Vale destacar que no centro do produto tem uma silhueta do lance com as cores do clube e na parte de baixo o autografo do ídolo. O torcedor poderá encontrar o produto no valor de R$ 89,90.