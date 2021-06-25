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Fluminense lança camisa branca em homenagem aos 115 anos do primeiro título Carioca; veja as imagens

Uniforme tricolor também destaca o título de 1906; camisas começam a ser vendidas a partir do próximo dia 30...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 11:29

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 11:29
Após o lançamento do uniforme tricolor, o Fluminense divulgou, nesta sexta-feira, a nova camisa branca, que também homenageia os 115 anos do primeiro título Carioca do clube, conquistado em 1906. O modelo já havia vazado nas redes sociais no mês passado. As vendas começam a partir do próximo dia 30 e a masculina custará R$ 269,90, enquanto a feminina fica por R$ 239,90.
+ Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
Com nove vitórias em dez jogos, o Flu se sagrou campeão daquele Campeonato Carioca de Futebol, entrando para a história. A nova camisa tem detalhes tricolores no punho da manga e na gola da camisa, além de uma pequena faixa na lateral. O modelo ainda traz, no canto inferior direito, o desenho da taça conquistada há 115 anos.
Para registrar a lembrança comemorada na nova peça, a Umbro Brasil desenvolveu dois selos exclusivos para o Fluminense, localizados na parte interna da gola e da barra da camisa. Ambos os selos mesclam as cores tricolores com um símbolo minimalista do clube e as datas celebradas, e o que está localizado na barra possui texto explicativo da conquista.
Veja a tabela do Brasileirão
No fim do mês passado, o clube já havia começado a vender as peças da linha de treino e viagem nas lojas oficiais e pela internet. Os preços vão de R$ 159,90 a R$ 329,90. Este é o segundo lançamento da parceria entre Fluminense e Umbro.

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