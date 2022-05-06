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Fluminense já sabe prazo para Al-Wasl definir compra de Michel Araújo e analisa reforços

Time dos Emirados Árabes ainda não sinalizou se vai exercer a opção de compra; Diniz perguntou sobre o jogador...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 17:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 17:08
Como Fernando Diniz já admitiu, o Fluminense está de olho no mercado em busca de reforços por conta da saída de Luiz Henrique. Um dos jogadores que pode chegar no meio do ano é o meia-atacante Michel Araújo, emprestado até junho ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Mas o prazo para o clube informar se vai exercer a opção de compra está acabando. Até 22 de maio o Tricolor saberá se terá ou não o atleta no elenco.Até o momento não houve sinalização sobre a compra. O técnico Odair Hellmann também não avisou o que o clube vai fazer. A opção de compra está fixada em 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,8 milhões na cotação atual) e o clube ainda faturou 500 mil dólares (R$ 2,8 milhão) pelo empréstimo. Vale lembrar que o clube passou 700 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época) para comprar o atleta em 2020.
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Vivendo boa fase nos Emirados Árabes, Michel Araújo já manifestou a vontade de permanecer no clube. O contrato com o Fluminense é válido até o final de 2024. Caso retorne ao Brasil, o jogador só poderia voltar a atuar em julho, quando a janela de transferências internacional será reaberta.
Quando foi contratado pelo Flu, Fernando Diniz perguntou sobre o jogador para entender a situação do elenco. Ele não chegou a pedir uma lista de reforços, mas está ao lado da diretoria na busca por nomes para qualificar o grupo, especialmente nas posições de Luiz Henrique e Fred. Aos 25 anos, Michel Araújo fez 30 jogos e 12 gols na atual temporada pelo Al-Wasl.
Crédito: MichelAraújoestáemprestadopeloFluminenseaoAl-Wasl(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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