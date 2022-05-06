Fluminense já sabe prazo para Al-Wasl definir compra de Michel Araújo e analisa reforços

Como Fernando Diniz já admitiu, o Fluminense está de olho no mercado em busca de reforços por conta da saída de Luiz Henrique. Um dos jogadores que pode chegar no meio do ano é o meia-atacante Michel Araújo, emprestado até junho ao Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Mas o prazo para o clube informar se vai exercer a opção de compra está acabando. Até 22 de maio o Tricolor saberá se terá ou não o atleta no elenco.Até o momento não houve sinalização sobre a compra. O técnico Odair Hellmann também não avisou o que o clube vai fazer. A opção de compra está fixada em 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,8 milhões na cotação atual) e o clube ainda faturou 500 mil dólares (R$ 2,8 milhão) pelo empréstimo. Vale lembrar que o clube passou 700 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época) para comprar o atleta em 2020.