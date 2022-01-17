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Fluminense inicia última semana completa de treinos antes de estreia e terá definições com elenco completo

Abel Braga já começou a traçar o plano de jogo que pensa para a equipe, que deve ter todos os jogadores à disposição após casos de Covid e chegadas tardias...
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Publicado em 

17 jan 2022 às 06:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 06:00

Depois de se reapresentar e iniciar os primeiros trabalhos, o Fluminense terá a última semana completa de treinamentos antes da estreia no Campeonato Carioca, no dia 27 de janeiro, quinta-feira, diante do Bangu. Para isso, o técnico Abel Braga espera ter todos à disposição pela primeira vez caso não haja mais nenhum imprevisto, como foram os casos de Covid-19. O grupo vai ao CT Carlos Castilho à tarde.Luiz Henrique já retornou às atividades após cumprir isolamento e agora começa os trabalhos um pouco atrás dos companheiros. Samuel Xavier também retorna ao longo da semana. Ele testou positivo na última quarta-feira. Os dois, assim como Germán Cano e Cristiano, agora fazem atividades para chegar ao nível físico dos outros atletas.
Vale lembrar que Cristiano e Mario Pineida não ficam à disposição na estreia do Estadual. Isso porque a janela de transferências internacionais só abre em fevereiro. Os laterais saíram de Sheriff, da Moldávia, e Barcelona de Guayaquil, do Equador, respectivamente.
Veja a tabela do Campeonato Carioca 2022
Com relação aos outros reforços, todos estão como pendentes no sistema da Ferj e não saíram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Isso porque os clubes das Séries A e B só podem registrar transferências nacionais de atletas a partir do dia 19 de janeiro, conforme nova regra estabelecida em dezembro. Mas a tendência é que possam ficar disponíveis para Abel.Há também a espera pelos atletas que estão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. John Kennedy, Matheus Martins e Wallace são os jovens que já estavam integrados totalmente ao profissional e outros nomes podem ser chamados pela comissão técnica. O Flu foi eliminado pelo Santos no último domingo.
Há ainda a possibilidade de mais saídas. Lucca já acertou a rescisão de contrato, enquanto Cazares está próximo de sair. Na lateral-esquerda, por exemplo, Danilo Barcelos e Marlon aguardam para resolver suas situações.
Na primeira semana de treinos, Abel conheceu os jogadores, que passaram por avaliações físicas e fisiológicas logo na reapresentação. Além disso, Nathan, Willian, Pineida e David Duarte estiveram disponíveis desde segunda-feira, enquanto Felipe Melo se apresentou na terça. Cano treinou pela primeira vez com o grupo na quinta. Cristiano chegou na sexta.
Há a expectativa de o veterano treinador testar um 3-5-2, formação que já usou no clube em sua última passagem. No sábado, a equipe realizou o primeiro teste em jogo-treino e 24 atletas foram utilizados. Cano, Cristiano e Gabriel Teixeira ainda não estiveram presentes.
Depois de Willian e Felipe Melo, a semana terá mais apresentações de reforços. David Duarte é o primeiro nesta segunda-feira. Na terça o treino é integral, o único nos próximos dias, e na quarta à tarde. Quinta, sexta e sábado o grupo faz os trabalhos de manhã. Domingo será de folga.
O Fluminense estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 27, uma quinta-feira, contra o Bangu, às 21h. O local ainda não foi divulgado, mas a tendência é que o jogo seja no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O Tricolor quer ir com força máximo no Estadual visando voltar a conquistar esse título e também ganhar mais ritmo antes da primeira partida da Libertadores em 22 de fevereiro.
Crédito: AbelBragacomeçaatraçarplanosparaoFluminense(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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