Fluminense informa lesão de Ganso, que não enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil

O Fluminense informou na manhã desta terça-feira que Paulo Henrique Ganso passou por exames médicos e foi detectado com uma lesão na coxa direita. O meia ficará de fora do próximo jogo da equipe, nesta quarta-feira, quando enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil.> Nathan vai bem no Fluminense e pode aproveitar chegada de Diniz para decolar

No empate com o Palmeiras no último domingo, Ganso sentiu dores e foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo. O meia vinha sendo um dos destaques do Fluminense na temporada e ainda não se sabe quanto tempo ficará de fora da equipe.

Sem poder contar com Ganso, o técnico Fernando Diniz precisará pensar nas opções do setor de criação da equipe. Nonato, que entrou no lugar do jogador na partida passada, e Nathan, são alternativas do comandante.

> Veja a tabela do Brasileirão

O duelo de volta com o Vila Nova pela Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Serra Dourada. O Fluminense tem a vantagem no placar por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 2 no Maracanã.