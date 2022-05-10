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Fluminense informa lesão de Ganso, que não enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil

Meia sentiu dores e foi substituído ainda no primeiro tempo no empate com o Palmeiras na rodada passada; clube não estipulou um prazo para seu retorno
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Publicado em 10 de Maio de 2022 às 09:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 09:25
O Fluminense informou na manhã desta terça-feira que Paulo Henrique Ganso passou por exames médicos e foi detectado com uma lesão na coxa direita. O meia ficará de fora do próximo jogo da equipe, nesta quarta-feira, quando enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil.> Nathan vai bem no Fluminense e pode aproveitar chegada de Diniz para decolar
No empate com o Palmeiras no último domingo, Ganso sentiu dores e foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo. O meia vinha sendo um dos destaques do Fluminense na temporada e ainda não se sabe quanto tempo ficará de fora da equipe.
Sem poder contar com Ganso, o técnico Fernando Diniz precisará pensar nas opções do setor de criação da equipe. Nonato, que entrou no lugar do jogador na partida passada, e Nathan, são alternativas do comandante.
> Veja a tabela do Brasileirão
O duelo de volta com o Vila Nova pela Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Serra Dourada. O Fluminense tem a vantagem no placar por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 2 no Maracanã.
Crédito: Gansosofrelesãonacoxadireita(Foto:MarceloGonçalves/FluminenseFC

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