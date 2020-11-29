Fluminense inaugura terceiro campo no CT, e Odair Hellmann celebra: 'Significa muito para nós'

Crédito: Campo 3 foi inaugurado neste sábado (MAILSON SANTANA/FFC

Após quase dois anos de obras, o Fluminense inaugurou neste sábado o terceiro campo do CT Carlos José Castilho. Com medidas oficiais Fifa (105x68m), o campo três é vizinho do campo dois a partir da linha de fundo, gerando um gramado linear de mais de 200m, dando mais possibilidades de treinamentos à comissão técnica.

Além disso, o espaço dará maior autonomia para a programação de treinos da equipe sub-23 do Tricolor e possibilitará maior rodízio entre os campos, facilitando a manutenção dos gramados. Em entrevista à FluTV, o treinador Odair Hellmann celebrou o fim das obras e destacou a infraestrutura que o Fluminense oferece.

- Significa muito para nós, da comissão técnica, e jogadores. De fato, há uma mudança de método de treinamentos porque me possibilita montagem de treinamentos diversos, posso usar um objetivo em um campo, outro objetivo com outros jogadores no outro campo, com qualidade para ministrar. É de fundamental importância essa estrutura que o Fluminense nos oferece. Essa construção desse campo três está nos dando essa possibilidade, a gente já sente no dia a dia.A construção do campo começou ainda na gestão Pedro Abad, em dezembro de 2018, e terminou na administração Mário Bittencourt. Ao canal oficial do clube, o atual mandatário agradeceu e ressaltou a importância dos mais de 36 mil sócios-torcedores do clube para a finalização da reforma.

- A gente encontrou o clube com muitas dificuldades financeiras. Elas continuam, mas de alguma forma nós temos que priorizar a estrutura. O que eu posso dizer é que o aumento que a gente teve do sócio futebol em 2020 foi muito responsável para concluir essa obra. Que os nossos torcedores entendam que a gente precisa cada dia mais da ajuda deles, e que eles se sintam parte integrante disso aqui.