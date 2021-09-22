Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense homenageia Thiago Silva com vídeo de aniversário; clube relembrou momentos marcantes
futebol

Fluminense homenageia Thiago Silva com vídeo de aniversário; clube relembrou momentos marcantes

Nas redes sociais, Fluminense parabenizou o zagueiro pelos 37 anos; Thiago Silva vestiu a camisa tricolor entre 2006 e 2008...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 19:51

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 19:51

Crédito: Nelson Perez / Fluminense
Thiago Silva, ex-jogador do Fluminense e zagueiro da Seleção Brasileira, comemorou 37 anos nesta quarta-feira. Em vídeo, o clube relembrou gols e momentos marcantes do atleta, que hoje atua pelo Chelsea, em sua passagem por Laranjeiras. https://www.facebook.com/watch/?v=1513690262307309Atualmente no futebol inglês, Thiago Silva iniciou sua carreira no sub-20 do Fluminense, em 2002. Entre 2004 e 2006, foi cedido ao Juventude, e logo após retornou ao Alvorada Futebol Clube, primeiro time do zagueiro. Comprado pelo clube gaúcho, foi vendido ao Porto, de Portugal, e depois passou pelo russo Dínamo Moscou. Cinco meses depois, retornou ao Tricolor. Pelo Fluminense, o zagueiro atuou 146 vezes, em 61 vitórias, 49 empates e 36 derrotas. Nos três anos em que esteve no clube, foi campeão da Copa do Brasil em 2007, e participou da campanha da Libertadores em 2008, quando o time foi vice-campeão. > Confira a classificação da Série A do Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES
Imagem de destaque
'Irmão' de Bolsonaro e inspiração para a direita radical, Orbán perde eleição após 16 anos na Hungria
Imagem de destaque
Influencer mostra bom-humor ao ficar preso em banheiro do Cais das Artes; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados