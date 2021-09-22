Fluminense homenageia Thiago Silva com vídeo de aniversário; clube relembrou momentos marcantes

Thiago Silva, ex-jogador do Fluminense e zagueiro da Seleção Brasileira, comemorou 37 anos nesta quarta-feira. Em vídeo, o clube relembrou gols e momentos marcantes do atleta, que hoje atua pelo Chelsea, em sua passagem por Laranjeiras. https://www.facebook.com/watch/?v=1513690262307309Atualmente no futebol inglês, Thiago Silva iniciou sua carreira no sub-20 do Fluminense, em 2002. Entre 2004 e 2006, foi cedido ao Juventude, e logo após retornou ao Alvorada Futebol Clube, primeiro time do zagueiro. Comprado pelo clube gaúcho, foi vendido ao Porto, de Portugal, e depois passou pelo russo Dínamo Moscou. Cinco meses depois, retornou ao Tricolor. Pelo Fluminense, o zagueiro atuou 146 vezes, em 61 vitórias, 49 empates e 36 derrotas. Nos três anos em que esteve no clube, foi campeão da Copa do Brasil em 2007, e participou da campanha da Libertadores em 2008, quando o time foi vice-campeão. > Confira a classificação da Série A do Brasileirão