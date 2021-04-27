Fluminense 'homenageia' Fred em referência a álbum de Anitta: 'Boy from Teófilo Otoni'

O Fluminense entrou em uma brincadeira criada na internet após a divulgação das imagens do novo álbum de Anitta, "Girl From Rio" (garota do Rio). Fazendo uma "homenagem" a Fred, o clube brincou com "Boy From Teófilo Otoni" (garoto de Teófilo Otoni), cidade onde o camisa 9 nasceu em Minas Gerais.

Depois de deixar o clube em 2016, Fred retornou no meio do ano passado, já durante a pandemia, e tem sido um dos destaques deste início de temporada, com seis gols marcados. O centroavante está a apenas um gol de se tornar o segundo maior artilheiro da história do clube, empatando com Orlando Pingo de Ouro, com 184. Fred e o Fluminense estão na Colômbia para a partida diante do Independiente Santa Fe, nesta quarta-feira, às 21h, pela segunda rodada da Libertadores. No fim de semana, a equipe faz o primeiro jogo da semifinal do Carioca contra a Portuguesa, domingo.