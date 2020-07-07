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Fluminense goleou o Flamengo na única final de Taça Rio entre os clubes; relembre

Clássico pode definir o Campeonato Carioca nessa quarta-feira...
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Publicado em 

06 jul 2020 às 21:28

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 21:28

Crédito: Tuta marcou um dos gols no triunfo em 2005 (Divulgação/Fluminense
Fluminense e Flamengo fazem, nessa quarta-feira, no Maracanã, a decisão da Taça Rio 2020. O jogo pode definir também o campeão carioca, já que o Rubro-Negro tem a melhor campanha geral e venceu a Taça Guanabara. Caso conquiste também o 2º turno, se consagrá como campeão estadual da temporada.
A Taça Rio é disputada desde 1982, mas essa será apenas a segunda vez que terá um Fla-Flu na decisão. Em 1986, o Flamengo foi campeão e o Tricolor foi vice, no entanto, numa disputa de pontos corridos. A única final entre os dois ocorreu em 2005, e o troféu ficou com a equipe das Laranjeiras.

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