Fluminense goleou o Flamengo na única final de Taça Rio entre os clubes; relembre

Fluminense e Flamengo fazem, nessa quarta-feira, no Maracanã, a decisão da Taça Rio 2020. O jogo pode definir também o campeão carioca, já que o Rubro-Negro tem a melhor campanha geral e venceu a Taça Guanabara. Caso conquiste também o 2º turno, se consagrá como campeão estadual da temporada.

A Taça Rio é disputada desde 1982, mas essa será apenas a segunda vez que terá um Fla-Flu na decisão. Em 1986, o Flamengo foi campeão e o Tricolor foi vice, no entanto, numa disputa de pontos corridos. A única final entre os dois ocorreu em 2005, e o troféu ficou com a equipe das Laranjeiras.