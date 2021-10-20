Fluminense goleia o Serra Macaense e mantém 100% de aproveitamento no Carioca Feminino

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Serra Macaense por 6 a 0, em Laranjeiras, no jogo válido pela quinta rodada do Carioca Feminino. Com gols de Joelma, Ronaldinha, Bia, Roberta, Dani Serrão, e um contra, as Guerreiras do Fluzão marcaram mais uma goleada na competição e ampliaram o saldo de gols para 26, na quarta colocação.Rivena, do Flu, foi o desfalque da equipe para o confronto. A jogadora, que vinha sendo escalada, sofreu uma lesão no duelo contra a Cabofriense, na última rodada, e está em recuperação no departamento médico. GOL RELÂMPAGOA partida começou com vantagem para as Guerreiras do Fluzão. Após jogada coletiva, Elisa tocou para Joelma que, da pequena área, abriu o placar nas Laranjeiras aos 2 minutos. Cinco minutos depois, Vilmara arriscou de longe, mas o lance passou por cima da meta.OFENSIVA TRICOLORO Fluminense seguiu na ofensiva e, aos 9 minutos, Joelma lançou para Ronaldinha, que marcou um golaço no ângulo. Aos 14 minutos, Bia rolou para Joelma, que novamente finalizou com qualidade, mas a bola passou raspando na trave. Após os gols, o jogo esfriou momentaneamente, mas não por muito tempo.

XERÉM ATACA NOVAMENTEAos 34 minutos, Fernanda tentou uma bicicleta na área, o lance sobrou para Elisa, que chutou forte para o gol. A arqueira do Serra estava atenta e agarrou o lance. Alguns instantes depois, o Flu encaixou duas finalizações, que também foram defendidas. A goleira Maria, no entanto, não conseguiu evitar a bomba de Bia, que fez o terceiro para o Tricolor. Aos 43 minutos, Joelma cobrou um escanteio que desviou na zagueira adversária e marcou o quarto gol do Flu.