Fluminense goleia o Mageense em jogo-treino no CT; Barcelos, Marlon e Wellington ficam fora por opção

O Fluminense segue a preparação para a estreia no Campeonato Carioca e goleou o Mageense por 7 a 0 em jogo-treino realizado nesta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. Os gols foram marcados por Nino, Fred, duas vezes, Luiz Henrique, dois de Cano e Nonato. Com a exceção de Fábio, David Duarte e Pineida, todos os reforços participaram.O lateral-esquerdo e o zagueiro foram desfalques do técnico Abel Braga, assim como Jhon Arias. Os três demonstraram marcadores fisiológicos de fadiga acima da média e não participaram. Gabriel Teixeira segue fora fazendo trabalhos específicos.

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Chamou a atenção as ausências de Danilo Barcelos e Marlon, além de Wellington. O LANCE! apurou que os jogadores só ficaram fora por opção de Abel, mas seguem treinando com o grupo. O volante, inclusive, conversou com o treinador, que disse contar com ele para a temporada. Os laterais ainda podem deixar o clube.

Com a aproximação do primeiro jogo oficial, o treinador optou por deixar o time que considera titular atuar mais tempo. Cristiano, Felipe Melo, Nathan, Cano e Willian participaram normalmente. Marcos Felipe ainda ficou fora pois testou positivo para Covid-19 no último domingo e tem previsão de retorno para este sábado.

Esse foi o segundo teste do Fluminense na temporada. O desafio real começa na próxima quinta-feira, dia 27, quando o Tricolor terá o Bangu pela frente na estreia do Campeonato Carioca, às 21h, no Luso-Brasileiro.VEJA A LISTA DE QUEM PARTICIPOU DO JOGO-TREINO:

Goleiros: Muriel e Pedro RangelLaterais: Calegari, Cris Silva e Samuel XavierZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel, Matheus Ferraz e NinoMeio-campistas: André, Felipe Melo, Martinelli, Nathan, Nonato, Paulo Henrique Ganso e Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Cano, Fred, Willian e Luiz Henrique