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futebol

Fluminense goleia Duque de Caxias e segue 100% no Carioca Feminino

Ronaldinha, Elisa Amorim (dois), Jéssica Bahia e Rivena garantem triunfo por 5 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 22:08

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 22:08

Crédito: Equipe já havia vencido primeiro jogo por 5 a 0 sobre o Pérolas Negras (Mailson Santana/FFC
O Fluminense continua avassalador no Campeonato Carioca Feminino. Neste sábado (9), as Guerreiras de Xerém golearam o Duque de Caxias por 5 a 0 e foram a seis pontos em duas partidas pela Taça Guanabara. Ronaldinha, Elisa Amorim (dois), Jéssica Bahia e Rivena garantiram o triunfo neste sábado (9), em jogo no CT Vale das Laranjeiras.A equipe tricolor começou a construir a goleada ainda no primeiro tempo. Ronaldinha abriu o placar aos 15 minutos. Dois minutos depois, Elisa Amorim ampliou. Já aos 43, a própria Elisa garantiu o terceiro.
No segundo tempo, Jéssica Bahia fez o quarto aos cinco minutos. Rivena deu números finais à partida com um gol aos 15 minutos. As tricolores (que na estreia fizeram 5 a 0 no Pérolas Negras) voltam a campo na quarta-feira que vem (13) para enfrentaram o Barcelona, às 10h, em Xerém.

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