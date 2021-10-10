Fluminense goleia Duque de Caxias e segue 100% no Carioca Feminino

O Fluminense continua avassalador no Campeonato Carioca Feminino. Neste sábado (9), as Guerreiras de Xerém golearam o Duque de Caxias por 5 a 0 e foram a seis pontos em duas partidas pela Taça Guanabara. Ronaldinha, Elisa Amorim (dois), Jéssica Bahia e Rivena garantiram o triunfo neste sábado (9), em jogo no CT Vale das Laranjeiras.A equipe tricolor começou a construir a goleada ainda no primeiro tempo. Ronaldinha abriu o placar aos 15 minutos. Dois minutos depois, Elisa Amorim ampliou. Já aos 43, a própria Elisa garantiu o terceiro.