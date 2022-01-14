Fluminense goleia a Ponte Preta e se classifica para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Fluminense segue embalado na busca pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols de John Kennedy, Matheus Martins e Luan Brito decretaram a derrota por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, nesta sexta-feira (14), em Matão, em jogo válido pela terceira fase da competição. O Tricolor das Laranjeiras enfrenta nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Ferroviária e Santos, que acontece às 19h15.Bastou um minuto para os Moleques de Xerém saírem na frente em jogo válido pela terceira fase. Após uma tabela com John Kennedy, Yago fez lançamento para Johnny na direita. O lateral avançou com liberdade e cruzou para a área. John Kennedy, na pequena área, mandou para a rede.
O Tricolor das Laranjeiras manteve o jogo sob seu controle diante de uma Ponte vulnerável defensivamente. Matheus Martins chegou a assustar em finalização rasteira. A Macaca, por sua vez, era pouco incisiva e teve sua melhor chance em uma cobrança de falta. Maurício buscou o ângulo e a bola carimbou o travessão.
No lance seguinte, o Fluminense ampliou. Matheus Martins desvencilhou-se da marcação, desceu pela esquerda e foi derrubado por Henrique na área. O próprio camisa 10 cobrou o pênalti e converteu com direito a paradinha deslocando o goleiro. Os tricolores chegaram a balançar a rede novamente quando John Kennedy lançou e Wallace, de letra, tocou na saída de Gabriel Fernando. Só que a arbitragem assinalou impedimento.
A Macaca voltou com mudanças para a etapa final, só que a equipe repetia erros e não continha o ímpeto tricolor. Matheus Martins recebeu passe açucarado na esquerda mas se atrapalhou ao fazer o lançamento e acabou concluindo nas mãos de Gabriel Fernando. Em seguida, o camisa 10 bateu falta com precisão e fez o goleiro da Ponte se desdobrar para evitar o gol.
Aos poucos, a Ponte Preta passou a rondar mais a área adversária. Bruno José encontrou espaço e finalizou da esquerda, mas a bola passou pelo lado de fora da rede. Em seguida, Vitinho e Marcelinho foram à frente, só que não davam continuidade às jogadas. Mesmo em um ritmo cadenciado, o Fluminense teve nova chance quando Matheus Martins concluiu e obrigou a zaga a travar no limite.
Após a parada técnica, a Ponte Preta teve uma chance promissora. Maurício encheu o pé e obrigou Thiago a saltar para espalmar. No entanto, os ânimos da Macaca se arrefeceram minutos depois. John Kennedy partia com liberdade para o gol quando Felipinho cometeu falta frontal. O zagueiro foi expulso.
A reta final trouxe um bombardeio do Tricolor das Laranjeiras. As chances de Luan Brito e Edinho pararam em Gabriel Fernando. Nos acréscimos, Edinho fez o lançamento para Luan Britto. O jovem passou pela marcação e tocou no canto do goleiro.