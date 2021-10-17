Fluminense goleia a Cabofriense e segue com 100% no Carioca feminino

Crédito: Ester Barros/Divulgação

O Fluminense segue imparável no Campeonato Carioca feminino. Na tarde deste domingo, o Tricolor goleou a Cabofriense por 6 a 0 em partida válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara, a primeira fase da competição, em Xerém. Ronaldinha e Bia fizeram dois gols cada, enquanto Jessica Bahia e um tento contra completaram o placar.

Foi a quarta goleada do Fluminense em quatro jogos disputados. Consequentemente, o clube das Laranjeiras chegou a 12 pontos. A questão é que todos os outros três grandes do Rio - Botafogo, Flamengo e Vasco - também venceram as quatro primeiras e ficam à frente do Tricolor pelo saldo de gols.

O Tricolor construiu a goleada ainda no primeiro tempo, indo para o intervalo com 4 a 0 de vantagem no placar. Na etapa complementar, o Fluminense baixou o ritmo, mas suficiente para aumentar os dígitos e confirmar uma importante vitória.