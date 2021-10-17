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Fluminense goleia a Cabofriense e segue com 100% no Carioca feminino

Tricolor aplica quarta goleada em quatro jogos e segue com boa campanha na competição...
LanceNet

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Publicado em 

17 out 2021 às 18:36

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 18:36

Crédito: Ester Barros/Divulgação
O Fluminense segue imparável no Campeonato Carioca feminino. Na tarde deste domingo, o Tricolor goleou a Cabofriense por 6 a 0 em partida válida pela 4ª rodada da Taça Guanabara, a primeira fase da competição, em Xerém. Ronaldinha e Bia fizeram dois gols cada, enquanto Jessica Bahia e um tento contra completaram o placar.
Foi a quarta goleada do Fluminense em quatro jogos disputados. Consequentemente, o clube das Laranjeiras chegou a 12 pontos. A questão é que todos os outros três grandes do Rio - Botafogo, Flamengo e Vasco - também venceram as quatro primeiras e ficam à frente do Tricolor pelo saldo de gols.
O Tricolor construiu a goleada ainda no primeiro tempo, indo para o intervalo com 4 a 0 de vantagem no placar. Na etapa complementar, o Fluminense baixou o ritmo, mas suficiente para aumentar os dígitos e confirmar uma importante vitória.
Na 4ª colocação, o Fluminense já retorna aos gramados na próxima quarta-feira às 15h nas Laranjeiras para enfrentar o Serra Macaense, que ainda não venceu no torneio estadual.

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