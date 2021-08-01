Fluminense garante R$ 3,45 milhões em premiação após avançar na Copa do Brasil; veja quando será o sorteio

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A classificação na Copa do Brasil depois de vencer o Criciúma por 3 a 0 no Maracanã deu ao Fluminense tranquilidade, vaga nas quartas de final e uma premiação de R$ 3,45 milhões. Primeiro a avançar, agora o Tricolor aguarda os outros times no sorteio da próxima fase, que acontece na sexta-feira, dia 6 de agosto, às 15h (de Brasília).

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Diferentemente do que aconteceu nas primeiras fases, este sorteio não terá a divisão de potes. As oito equipes entram em um pote único para a definição dos confrontos. Na sexta também será determinado o chaveamento até as finais, marcada para os dias 20 e 27 de outubro. As partidas das quartas estão marcadas para os dias 24, 25 e 26 de agosto (ida) e 31 de agosto, 1 e 2 de setembro (volta).

Veja os confrontos da Copa do Brasil

​Vale ressaltar que, caso o Flu também vença nas quartas, chegar às semifinais significa embolsar mais R$ 7,3 milhões. Na final, o segundo colocado fica com R$ 23 milhões, enquanto o campeão embolsa R$ 56 milhões. O Tricolor já embolsou R$ 2,7 milhões após a eliminação do Red Bull Bragantino na terceira fase, quando a equipe fez a estreia no torneio. O Fluminense também se atenta aos valores da Libertadores. Por ter chegado às oitavas, o Flu já havia embolsado mais US$ 1,05 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões), além de aproximadamente R$ 16 milhões por ter disputado a fase de grupos. Nas quartas a premiação chega a US$ 1,5 milhão (7,8 milhões).Veja a premiação de todas as fases: