Fluminense: Fred tem problema oftalmológico e passará por cirurgia

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Desfalque na final da Taça Rio após sentir dores no pé, o atacante Fred realizou exames e teve detectado um problema oftalmológico. Por isso, o atleta passará por um procedimento cirúrgico ambulatorial nos próximos dias e contará com o apoio do departamento médico do Fluminense.

Ainda não se sabe se ele estará apto a disputar os jogos da final do Campeonato Carioca, no próximo domingo e quarta-feira. No título do Fluminense, no Maracanã, o jogador ficou fora para não agravar o quadro de dor.