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futebol

Fluminense: Fred tem problema oftalmológico e passará por cirurgia

Atacante já havia sido desfalque na final da Taça Rio e terá suporte do departamento médico do clube tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 21:04

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 21:04

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
Desfalque na final da Taça Rio após sentir dores no pé, o atacante Fred realizou exames e teve detectado um problema oftalmológico. Por isso, o atleta passará por um procedimento cirúrgico ambulatorial nos próximos dias e contará com o apoio do departamento médico do Fluminense.
Ainda não se sabe se ele estará apto a disputar os jogos da final do Campeonato Carioca, no próximo domingo e quarta-feira. No título do Fluminense, no Maracanã, o jogador ficou fora para não agravar o quadro de dor.
Fred foi anunciado pelo Fluminense no meio da pandemia do novo coronavírus. Até o momento, ele fez três jogos, contra Volta Redonda, Macaé e Botafogo, e ainda não marcou gols. Por conta da parte física, o jogador ainda não conseguiu completar uma partida inteira, sendo sempre substituído.

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