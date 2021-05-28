Fluminense: Fred é eleito para a seleção da rodada da Libertadores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Mesmo sem balançar as redes, Fred mais uma vez foi decisivo para o Fluminense na Libertadores. Com duas assistências na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate (ARG), na última terça-feira, no Monumental de Núñez, o capitão tricolor entrou na seleção da rodada da competição continental, divulgada nesta sexta-feira pela Conmebol.

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Os passes foram para Caio Paulista e Nene, que marcaram o primeiro e o segundo gol do Tricolor, respectivamente, abrindo caminho para a vitória na Argentina. O resultado garantiu a classificação para as oitavas de final com a primeira colocação no Grupo D, na frente do próprio River. Após a partida em Buenos Aires, Fred ainda recebeu o prêmio de melhor jogador em campo, seu terceiro nesta Libertadores.

A seleção tem: Unsain (Defensa y Justicia); Bruno Alves (São Paulo), Moralez (Santa Fe) e Viña (Palmeiras); Ortiz (Olímpia), Diáz (Barcelona), Ginénez (San Lorenzo) e Arce (Universidad de Chile); Valencia (Universidad Católica), Fred (Fluminense) e Chancalay (Racing).

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Outro jogador do Flu também recebeu destaque da Conmebol: Nene. O meia está concorrendo ao prêmio de gol mais bonito da rodada, em votação aberta no Twitter da entidade.