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Fluminense formaliza proposta inicial por Ricardo Goulart

Nesta quinta, Tricolor formalizou proposta ao jogador que atuava no Guangzhou Evergrande, do futebol chinês
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 15:58

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 15:58

Ricardo Goulart está na mira do Fluminense
Ricardo Goulart está na mira do Fluminense Crédito: Divulgação / Guangzhou F.C.
Nesta quinta-feira (16), o Fluminense formalizou uma proposta para Ricardo Goulart, meia-atacante de 32 anos que atuava no Guangzhou Evergrande, da China. Após conversas iniciais, o clube deu mais um passo pela contratação do jogador, que está sem clube no momento.
O atleta, que está de férias no Brasil, tem vontade de voltar a atuar no país depois de sete anos na Ásia. A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL. Ricardo Goulart teve o vínculo rescindido em novembro porque a Evergrande, principal acionista do Guangzhou, enfrenta uma grave crise financeira e pode ir à falência. Contudo, o Fluminense irá enfrentar a concorrência do clube turco Besiktas, e de times do Oriente Médio e Estados Unidos, que também fizeram propostas ao jogador.
Natural de São Paulo, Ricardo Goulart tem passagens pelo Internacional, Coimbra, Goiás, Palmeiras e Cruzeiro. Em 2015, foi atuar na China e desde então só passou seis meses no Brasil, emprestado ao Verdão. Nesta temporada, marcou sete gols e deu uma assistência nos 13 jogos em que entrou em campo pelo Guangzhou Evergrande.

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