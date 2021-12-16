Fluminense formaliza proposta inicial por Ricardo Goulart

Ricardo Goulart está na mira do Fluminense Crédito: Divulgação / Guangzhou F.C.

Nesta quinta-feira (16), o Fluminense formalizou uma proposta para Ricardo Goulart, meia-atacante de 32 anos que atuava no Guangzhou Evergrande, da China. Após conversas iniciais, o clube deu mais um passo pela contratação do jogador, que está sem clube no momento.

O atleta, que está de férias no Brasil, tem vontade de voltar a atuar no país depois de sete anos na Ásia. A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL. Ricardo Goulart teve o vínculo rescindido em novembro porque a Evergrande, principal acionista do Guangzhou, enfrenta uma grave crise financeira e pode ir à falência. Contudo, o Fluminense irá enfrentar a concorrência do clube turco Besiktas, e de times do Oriente Médio e Estados Unidos, que também fizeram propostas ao jogador.