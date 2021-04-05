Fluminense fica no top-20 de clubes da América com mais interações no Twitter em março

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O Fluminense foi o 11º clube da América com mais interações no Twitter durante o mês de março. O ranking foi publicado pelo site especializado em redes sociais “Deportes & Finanzas”. No total, o Tricolor carioca teve 920 mil interações, ficando na frente de Boca Juniors (ARG), Grêmio, Botafogo, entre outros.

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O líder do ranking foi o Flamengo, com 4,40 milhões de interações. A lista segue com River Plate (2,90 mi), Palmeiras (2,44 mi), Atlético-MG (1,98 mi), São Paulo (1,86 mi), Internacional (1,26 mi), Santos (1,22 mi), Corinthians (1,08 mi), Vasco (1,05 mi) e América do México (967 mil) antes do Fluminense.

Boca Juniors (877 mil), Grêmio (805 mil), Botafogo (738 mil) e Cruzeiro (672 mil) fecham a lista dos quinze primeiros colocados da lista. Veja o ranking completo abaixo: