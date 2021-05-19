Fluminense fica entre os clubes brasileiros com mais interações nas redes na semana

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense vem crescendo a cada dia nas redes sociais e está colhendo os frutos do trabalho. O clube foi o quarto com mais interações na última semana no Twitter e o sexto no geral (somando também Facebook e Instagram) entre as equipes brasileiras. O levantamento é feito pela mídia especializada Marketing Esportivo.

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Ao longo dos últimos dias, o Tricolor teve o lançamento da nova camisa da Umbro, além das partidas pela Libertadores e da final do Campeonato Carioca. O clube registrou um aumento de 78% no engajamento de seus perfis.

Ainda de acordo com o "MKT Esportivo", o Fluminense bateu 8.1% de taxa de engajamento no Twitter. A média dos 20 clubes da Série A foi de 2.2%. Quem chegou mais "perto" foi o Palmeiras, com 4.7%.