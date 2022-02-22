Fluminense fecha patrocínio com a Univassouras; saiba detalhes

Nesta terça-feira, o Fluminense anunciou que fechou um acordo de patrocínio com a Universidade de Vassouras (Univassouras). A marca, inclusive, já estreia nesta noite, na segunda fase da Libertadores, e ocupará a propriedade "barra frontal" do uniforme do futebol profissional. Além disso, a marca da instituição também será a primeira patrocinadora master do futebol feminino, com a marca exposta na camisa do Time de Guerreiras em todas as competições da temporada. > Entenda como o Fluminense garantiu vaga na semifinal do Carioca O contrato com o Fluminense, vale destacar, é válido até dezembro de 2022. De acordo com Gustavo Amaral, vice-presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, mantenedora da Universidade de Vassouras, a assinatura do contrato entre a Universidade e o Tricolor representa um momento histórico para a instituição.

- Associar nossa marca a um gigante do futebol brasileiro como o Fluminense, é algo histórico. Estou muito feliz em poder assinar este acordo, que vai elevar o nome da Universidade de Vassouras. Estaremos no uniforme do masculino, que se reforçou para as competições de 2022 e também na camisa do Time de Guerreiras, entendendo a importância de apoiar o desenvolvimento do futebol feminino no país - afirmou, ao site oficial do Fluminense.

O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, também falou sobre o acerto. O mandatário se sentiu honrado em contar com o apoio da Universidade de Vassouras e destacou que este é o início de um "trabalho lindo".

- É uma honra poder contar com o apoio da instituição, que acreditou no clube e espero que a família Univassouras agora faça parte da família do Fluminense. É a união entre Tricolores. Um trabalho lindo que está só começando - disse.