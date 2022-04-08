Fluminense faz treino aberto em Laranjeiras com apoio da torcida antes da estreia no Brasileirão

O Fluminense fez, na manhã desta sexta-feira, um treino aberto em Laranjeiras para sentir o calor da torcida antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Durante a atividade, os jogadores se divertiram com as músicas da torcida, mas também trabalharam jogadas ensaiadas, saída de bola e fizeram uma atividade em campo reduzido visando a partida com o Santos, neste sábado.Ausência na vitória sobre o Oriente Petrolero (BOL) na Sul-Americana, o lateral-direito Calegari treinou normalmente ao lado dos companheiros. Ele já vinha trabalhando sem problemas, mas estava no limite físico e foi poupado. Outro que esteve presente foi o zagueiro Manoel, que sentiu e foi substituído no intervalo da partida passada.

Assim, a única ausência foi o volante Felipe Melo, que passou por cirurgia na última terça-feira. Ele esteve presente em Laranjeiras, mas não foi a campo. Mesmo assim, o jogador foi celebrado pela torcida, que demonstrou apoio e empolgação antes da primeira partida do Brasileirão.

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Fred e Cano foram os mais celebrados ao longo da atividade. O camisa 9, inclusive, afirmou que vai se aposentar em julho e pareceu bastante emocionado enquanto saudava os torcedores.

Depois de ser campeão carioca, o Flu volta todo o foco para o Campeonato Brasileiro. A primeira rodada acontece já neste sábado, às 16h30, diante do Santos, também no Maracanã. Já pela competição sul-americana, o time de Abel Braga volta a entrar em campo na quarta-feira, às 21h30, quando visita o Junior Barranquilla na Colômbia.