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Fluminense faz treino aberto em Laranjeiras com apoio da torcida antes da estreia no Brasileirão

Manoel e Calegari participaram normalmente da atividade com o grupo; Felipe Melo segue como desfalque ...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 12:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 12:31
O Fluminense fez, na manhã desta sexta-feira, um treino aberto em Laranjeiras para sentir o calor da torcida antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Durante a atividade, os jogadores se divertiram com as músicas da torcida, mas também trabalharam jogadas ensaiadas, saída de bola e fizeram uma atividade em campo reduzido visando a partida com o Santos, neste sábado.Ausência na vitória sobre o Oriente Petrolero (BOL) na Sul-Americana, o lateral-direito Calegari treinou normalmente ao lado dos companheiros. Ele já vinha trabalhando sem problemas, mas estava no limite físico e foi poupado. Outro que esteve presente foi o zagueiro Manoel, que sentiu e foi substituído no intervalo da partida passada.
Assim, a única ausência foi o volante Felipe Melo, que passou por cirurgia na última terça-feira. Ele esteve presente em Laranjeiras, mas não foi a campo. Mesmo assim, o jogador foi celebrado pela torcida, que demonstrou apoio e empolgação antes da primeira partida do Brasileirão.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Fred e Cano foram os mais celebrados ao longo da atividade. O camisa 9, inclusive, afirmou que vai se aposentar em julho e pareceu bastante emocionado enquanto saudava os torcedores.
Depois de ser campeão carioca, o Flu volta todo o foco para o Campeonato Brasileiro. A primeira rodada acontece já neste sábado, às 16h30, diante do Santos, também no Maracanã. Já pela competição sul-americana, o time de Abel Braga volta a entrar em campo na quarta-feira, às 21h30, quando visita o Junior Barranquilla na Colômbia.
Crédito: GansoeAbelBragabateramumpapoantesdaatividadedoFluminensenasLaranjeiras(Foto:LuizaSá

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