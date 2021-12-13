Fluminense faz sondagem por Willian Bigode, do Palmeiras

Após tentar a contratação de Willian Bigode no início da temporada de 2021, o Fluminense voltou a sondar o jogador, que atua no Palmeiras e tem vínculo com o clube até o fim de 2022. Apesar do contrato com o time paulista, o atacante perdeu espaço no elenco e vê com otimismo as negociações com o Tricolor. A informação foi dada pelo ge e apurada pelo LANCE! O Santos também manifestou interesse pelo atacante de 35 anos, mas as conversas com o Flu avançaram e as partes esperam uma resolução nos próximos dias. Willian, que também tem passagens pelo Athletico-PR, Corinthians e Cruzeiro, completou 35 jogos nesta temporada. O centroavante marcou 10 gols e fez três assistências.