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futebol

Fluminense faz sondagem por Willian Bigode, do Palmeiras

Fluminense e equipe do jogador avançaram nas conversas e aguardam resolução nos próximos dias; Willian não deve constar nos planos do Palmeiras para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 15:15

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 15:15

Após tentar a contratação de Willian Bigode no início da temporada de 2021, o Fluminense voltou a sondar o jogador, que atua no Palmeiras e tem vínculo com o clube até o fim de 2022. Apesar do contrato com o time paulista, o atacante perdeu espaço no elenco e vê com otimismo as negociações com o Tricolor. A informação foi dada pelo ge e apurada pelo LANCE! O Santos também manifestou interesse pelo atacante de 35 anos, mas as conversas com o Flu avançaram e as partes esperam uma resolução nos próximos dias. Willian, que também tem passagens pelo Athletico-PR, Corinthians e Cruzeiro, completou 35 jogos nesta temporada. O centroavante marcou 10 gols e fez três assistências.
Crédito: Williantemcontratoatéofimde2022comoPalmeiras(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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