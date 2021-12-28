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Fluminense faz sondagem inicial por Nathan, meio-campista de 25 anos do Atlético-MG

Atlético-MG deu sinal verde para o empréstimo do jogador, mas martelo não foi batido...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2021 às 19:13

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 19:13

Em busca de um meia, o Fluminense recebeu uma notícia importante. Nesta semana, o Atlético-MG deu sinal verde para o empréstimo de Nathan, meio-campista de 25 anos. Contudo, a negociação ainda não foi sacramentada e a saída de Cuca pode mudar o destino do atleta. A informação foi divulgada pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!.Revelado pelo Athletico-PR, Nathan foi vendido para o Chelsea em 2015, mas não chegou a atuar pelo clube. Durante sua passagem na Europa, foi emprestado para o Vitesse, da Holanda, e Belenenses, de Portugal. Em 2018, voltou ao Brasil por empréstimo para o Atlético-MG. O jogador agradou e foi comprado pelo clube. No Galo, Nathan marcou 14 gols em 118 partidas até agora. Em três anos, conquistou um Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Estadual. Conhecido pela versatilidade, o meia também atua como volante, ponta e centroavante.
Crédito: NathanestánamiradoFluminenseparaapróximatemporada(Foto:BrunoCantini/Atlético-MG

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