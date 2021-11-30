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Fluminense faz sondagem inicial por Felipe Melo, do Palmeiras, para próxima temporada

Fluminense procurou equipe do volante, que aguarda retorno de Felipe Melo do recesso para encaminhar negociação; Além do Tricolor, dois outros clubes manifestaram interesse...

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 17:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 17:26
Na reta final da temporada, o Fluminense pensa nos reforços para a campanha de 2022. Entre os possíveis nomes, o clube fez uma sondagem inicial por Felipe Melo, que atua no Palmeiras. O vínculo do jogador com o paulista está próximo de encerrar, mas as partes ainda não avançaram na negociação, que deve ter um encaminhamento até o fim da semana. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e apurada pelo LANCE!Desde 2017 no Palmeiras, o volante de 38 anos conquistou o bicampeonato da Libertadores no último sábado. Felipe tentou renovar o contrato com o clube em 2019, mas recebeu uma negativa da diretoria. Em busca de um jogador experiente para a posição, o Tricolor vê no atleta um potencial nome para compor o elenco. Além do Flu, outros dois clubes entraram em contato com o jogador, que também cumpre a função de zagueiro.
Crédito: FelipeMeloatuanoPalmeirasdesde2017econquistouobicampeonatodaLibertadores(CesarGreco/Palmeiras

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