Fluminense faz sondagem inicial por Felipe Melo, do Palmeiras, para próxima temporada

Na reta final da temporada, o Fluminense pensa nos reforços para a campanha de 2022. Entre os possíveis nomes, o clube fez uma sondagem inicial por Felipe Melo, que atua no Palmeiras. O vínculo do jogador com o paulista está próximo de encerrar, mas as partes ainda não avançaram na negociação, que deve ter um encaminhamento até o fim da semana. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e apurada pelo LANCE!Desde 2017 no Palmeiras, o volante de 38 anos conquistou o bicampeonato da Libertadores no último sábado. Felipe tentou renovar o contrato com o clube em 2019, mas recebeu uma negativa da diretoria. Em busca de um jogador experiente para a posição, o Tricolor vê no atleta um potencial nome para compor o elenco. Além do Flu, outros dois clubes entraram em contato com o jogador, que também cumpre a função de zagueiro.