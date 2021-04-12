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futebol

Fluminense faz proposta por Abel Hernández, atacante do Internacional

Perto do fim do contrato com o Colorado, uruguaio chegaria sem custos ao Tricolor...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 17:33
Crédito: Abel Hernández participou da campanha do Internacional no último Brasileirão. Divulgação/Inter
Embalado nas expectativas para a estreia na Libertadores, o Fluminense começou a mapear o mercado para reforçar seu elenco e estruturar um time considerado ideal para a competição. Assim, segundo apuração do jornalista Gerson Júnior, da "Rádio Brasil", o Fluminense manifestou interesse na contratação do atacante uruguaio Abel Hernández, de 30 anos. Hoje jogador do Internacional, o atleta chegaria com um contrato de um ano com opção de renovação ao fim do vínculo. A informação foi dada pelo site "GE".
> Veja a classificação do Campeonato CariocaVale ressaltar que o Tricolor teria se interessado por Abel, por conta do jogador estar perto do fim do contrato com o clube Colorado e, com isso, chegaria sem custos às Laranjeiras.
Contratado em agosto do ano passado, Abel Hernández viveu um momento como titular, porém, perdeu a vaga e, atualmente com Miguel Ángel Ramirez, não vem sendo muito utilizado. Pelo clube, o atacante atuou em 31 jogos e fez seis gols. Seu vínculo com o Internacional vai até o dia 30 de junho.
Além do Internacional, na América do Sul, o uruguaio já defendeu as cores do Peñarol (URU) e Central Español (URU). No entanto, foi na Europa que Abel conseguiu sucesso. Pelo velho continente, o atleta chegou a defender o Palermo (ITA) por seis temporadas, o Hull City (ING) por quatro temporadas, além de mais um ano no CSKA Moscou (RUS) e no Al Ahli (QAT).
Além de Abel, o Fluminense também almeja a contratação de Raúl Bobadilla. Porém, como informado ao L! pelo próprio empresário do jogador, Regis Marques, a expectativa é que o argentino de 33 anos chegue ao Rio de Janeiro em breve para assinar contrato de empréstimo com opção de compra fixada.
Caso acertem em definitivo com o Fluminense, Abel e Bobadilla se juntaram a John Kennedy, Samuel e Fred como os centroavantes de ofício do elenco comandado por Roger Machado.

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