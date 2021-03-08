Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense faz homenagem ao Dia da Mulher com profissionais da saúde e jogadoras do feminino
futebol

Fluminense faz homenagem ao Dia da Mulher com profissionais da saúde e jogadoras do feminino

Tricolor divulgou dois vídeos nas redes sociais ao longo do dia para exaltar as mulheres neste 8 de março...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 18:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 18:16
Crédito: Divulgação
O Fluminense realizou duas ações neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. No canal oficial no Youtube, o clube soltou um vídeo exaltando o papel das profissionais da saúde, especialmente aquelas que estão na linha de frente do combate à Covid-19, e outro com as jogadoras do futebol feminino do clube.
No primeiro, a fisioterapeuta Mariana Berger, a médica Thaissa Herszenhaut e a efermeira Gisele Amaral contaram suas histórias de luta na profissão e as dificuldades que passam como mulher.
- Ser mulher no combate à pandemia é a representação da força. De continuar trabalhando em um país que mais de 250 mil pessoas já morreram. A persistância de continuar lutando pelos pacientes, mesmo cansadas. E a delicadeza de às vezes dar colo às famílias que perderam alguém - disse Thaissa.
As profissionais da saúde ainda reforçam o pedido para que a população use máscaras, lave as mãos e evite aglomerações. Assista o vídeo a seguir:No outro vídeo divulgado pelo Fluminense, três atletas do time feminino, a goleira Luana, a zagueira Dani Serrão e a meia Maria Luiza, falam sobre suas trajetórias no futebol. Elas contaram sobre o apoio que receberam ao longo da carreira e em quem se inspiram para seguir o sonho de ser atleta.
- Para as meninas que tem sonho de ser atleta, falo para não desistir. A modalidade vem crescendo, estamos ganhando espaço. Corra atrás, se dedique que tudo acontece - disse Maria Luiza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados