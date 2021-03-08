Fluminense faz homenagem ao Dia da Mulher com profissionais da saúde e jogadoras do feminino

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O Fluminense realizou duas ações neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher. No canal oficial no Youtube, o clube soltou um vídeo exaltando o papel das profissionais da saúde, especialmente aquelas que estão na linha de frente do combate à Covid-19, e outro com as jogadoras do futebol feminino do clube.

No primeiro, a fisioterapeuta Mariana Berger, a médica Thaissa Herszenhaut e a efermeira Gisele Amaral contaram suas histórias de luta na profissão e as dificuldades que passam como mulher.

- Ser mulher no combate à pandemia é a representação da força. De continuar trabalhando em um país que mais de 250 mil pessoas já morreram. A persistância de continuar lutando pelos pacientes, mesmo cansadas. E a delicadeza de às vezes dar colo às famílias que perderam alguém - disse Thaissa.

As profissionais da saúde ainda reforçam o pedido para que a população use máscaras, lave as mãos e evite aglomerações. Assista o vídeo a seguir:No outro vídeo divulgado pelo Fluminense, três atletas do time feminino, a goleira Luana, a zagueira Dani Serrão e a meia Maria Luiza, falam sobre suas trajetórias no futebol. Elas contaram sobre o apoio que receberam ao longo da carreira e em quem se inspiram para seguir o sonho de ser atleta.