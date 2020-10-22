Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense faz contato com estafe de Dodi e segue aguardando resposta sobre renovação
futebol

Fluminense faz contato com estafe de Dodi e segue aguardando resposta sobre renovação

Tricolor já pressiona os representantes do atleta por um posicionamento sobre o novo vínculo; volante tem contrato até o final deste ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 16:01

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:01

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
A novela pela renovação de Dodi com o Fluminense pode estar se encaminhando para o fim. A diretoria tricolor fez contato com os representantes do jogador para uma nova rodada de conversas e apresentou mais uma proposta para que ele continue no clube. No entanto, ainda não houve evolução e a situação segue aberta. O atual vínculo do volante é válido até dezembro deste ano.
A expectativa do Flu é que o negócio se resolva nos próximos dias, visto que os empresários e Dodi já estouraram alguns prazos dados pelo clube até aqui. Não há previsão exata, mas o clube aguarda ainda para o início da próxima semana.
No início de setembro, Mário Bittencourt revelou que havia dado até o fim do mês para que o estafe do volante desse uma resposta definitiva. No entanto, Carlos Escuro, principal empresário de Dodi, disse que iria à Europa e o clube aceitou estender o prazo, mas ele adiou outros dois encontros em outubro. As conversas, então, pararam e a estagnação preocupa o Tricolor, que já começa a buscar outras alternativas. Os representantes do jogador, que já pode assinar um pré-contrato, divergem sobre o que é melhor para ele.
Caso se concretize a saída de Dodi, o Flu perderá mais um atleta considerado titular em pouco tempo. O primeiro foi o lateral-direito Gilberto, depois o atacante Evanilson, ambos foram para Portugal. Caso o meio-campista seja mais um a deixar o clube, Odair perderá um atleta por setor em seu time.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados