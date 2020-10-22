Fluminense faz contato com estafe de Dodi e segue aguardando resposta sobre renovação

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

A novela pela renovação de Dodi com o Fluminense pode estar se encaminhando para o fim. A diretoria tricolor fez contato com os representantes do jogador para uma nova rodada de conversas e apresentou mais uma proposta para que ele continue no clube. No entanto, ainda não houve evolução e a situação segue aberta. O atual vínculo do volante é válido até dezembro deste ano.

A expectativa do Flu é que o negócio se resolva nos próximos dias, visto que os empresários e Dodi já estouraram alguns prazos dados pelo clube até aqui. Não há previsão exata, mas o clube aguarda ainda para o início da próxima semana.

No início de setembro, Mário Bittencourt revelou que havia dado até o fim do mês para que o estafe do volante desse uma resposta definitiva. No entanto, Carlos Escuro, principal empresário de Dodi, disse que iria à Europa e o clube aceitou estender o prazo, mas ele adiou outros dois encontros em outubro. As conversas, então, pararam e a estagnação preocupa o Tricolor, que já começa a buscar outras alternativas. Os representantes do jogador, que já pode assinar um pré-contrato, divergem sobre o que é melhor para ele.