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Fluminense fará venda simbólica de ingressos para jogo com o River; renda será revertida para o CT

Vendas se iniciam nesta quarta-feira de manhã; torcedor que comprar mais bilhetes ganhará camisa autografada...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 22:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 22:09
Crédito: Divulgação/Maracanã
O Fluminense fará uma venda simbólica de ingressos para a estreia na Libertadores, nesta quinta-feira, contra o River Plate, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Os bilhetes começam a ser vendidos já nesta quarta, às 9h, no site do clube e do Sócio Futebol e a renda obtida será revertida em melhorias para o CT Carlos Castilho.
O torcedor (identificado pelo CPF) que comprar o maior número de ingressos ganhará uma camisa autografada e usada na partida, que será realizada com portões fechados. Os bilhetes virtuais terão o valor de R$ 10 para sócios (no primeiro ingresso), que farão check-in normalmente pelo Portal do Sócio - e de R$ 20 para não-sócios, que podem adquirir os ingressos no site fluminensefc.futebolcard.com. A venda será encerrada às 12 horas do dia 23.
De volta à Libertadores pela primeira vez desde 2013, o Fluminense terá pela frente, além do River Plate (ARG), o Independiente Santa Fe (COL) e Junior Barranquilla (COL), pelo grupo D da edição de 2021 do torneio continental.

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