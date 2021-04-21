Fluminense fará venda simbólica de ingressos para jogo com o River; renda será revertida para o CT

Crédito: Divulgação/Maracanã

O Fluminense fará uma venda simbólica de ingressos para a estreia na Libertadores, nesta quinta-feira, contra o River Plate, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Os bilhetes começam a ser vendidos já nesta quarta, às 9h, no site do clube e do Sócio Futebol e a renda obtida será revertida em melhorias para o CT Carlos Castilho.

O torcedor (identificado pelo CPF) que comprar o maior número de ingressos ganhará uma camisa autografada e usada na partida, que será realizada com portões fechados. Os bilhetes virtuais terão o valor de R$ 10 para sócios (no primeiro ingresso), que farão check-in normalmente pelo Portal do Sócio - e de R$ 20 para não-sócios, que podem adquirir os ingressos no site fluminensefc.futebolcard.com. A venda será encerrada às 12 horas do dia 23.