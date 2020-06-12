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futebol

Fluminense fará testagem de COVID-19 em atletas e comissão técnica

Tricolor destacou que  a medida não significa uma volta aos treinos presenciais, mas sim uma avaliação da possibilidade de retomar as atividades com medidas de prevenção
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jun 2020 às 15:29

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 15:29

Crédito: Fluminense vai fazer a testagem do elenco e funcionários (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Até então firma na posição contrária ao retorno do futebol no Rio de Janeiro, o Fluminense informou, nesta sexta-feira, que vai realizar testes de COVID-19 em atletas e funcionários do departamento de futebol. O clube destacou que a medida não significa uma volta aos treinos presenciais, mas sim uma avaliação da possibilidade do retorno adotando medidas de segurança. A testagem se inicia na próxima terça-feira, por um laboratório especializado.
O Tricolor afirma ter realizado uma consultoria com um médico infectologista para obter as orientações aplicáveis. Uma das medidas anunciadas foi a desinfecção de todas as instalações CT Carlos Castilho.
A previsão dos resultados é de uma semana e, neste período, a diretoria vai debater a retomada das atividades presenciais. E MAIS:Maracanã 70 anos: Saiba as maiores goleadas da história do estádioMecanismo de solidariedade pode render receitas cruciais ao FluHenrique prega cautela no futebol: 'Ninguém é doido de voltar'Flu mantém treinos online até sábado e fará nova reunião para definirConfira o inteiro teor do comunicado:
"O Fluminense Football Club tem, desde o início da pandemia, seguido à risca as orientações dos órgãos governamentais para evitar a proliferação do COVID-19 entre seus atletas, funcionários e, ressalte-se, entre seus torcedores, dado o caráter exemplar que um clube de futebol exerce para muitos.
Neste momento, em que autoridades municipal e estadual sinalizam com a redução das taxas de contaminação e de óbitos, o clube iniciará a testagem de seus atletas e funcionários do departamento de futebol com o objetivo de avaliar a possibilidade de retorno dos treinos presenciais, mantendo protocolos de prevenção - e desde que as autoridades mantenham as permissões e a queda dos índices se mostre consistente. O Fluminense fará consultas formais às secretarias de Saúde do estado e do município.
O clube conta a consultoria profissional de médico infectologista para orientação das medidas que devem ser adotadas no retorno. Além disso, efetuará a sanitização de todas as instalações, que serão utilizadas seguindo o protocolo idealizado pelo departamento médico.
A testagem será realizada na próxima terça-feira, dia 16, por laboratório especializado. Serão utilizados os testes de IGG/IGM e PCR. Os resultados deverão estar prontos em uma semana. Após esse período, o clube decidirá sobre a retomada dos treinos presenciais. Comissão técnica e funcionários de outros departamentos que atuam no departamento de futebol também serão testados." E MAIS:

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