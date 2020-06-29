Fluminense expõe seu agradecimento aos profissionais de saúde

A partida entre Fluminense e Volta Redonda, na noite deste domingo, no Estádio Nilton Santos, foi precedida por uma homenagem comovente da equipe das Laranjeiras. O elenco entrou em campo prestando uma homenagem tanto às vítimas da COVID-19 quanto aos profissionais de saúde que estão lutando para conter a pandemia.
Os atletas utilizaram uma camisa preta, em sinal de luto a todas as pessoas que morreram após terem contraído o novo coronavírus. Além disto, o Tricolor das Laranjeiras carregou uma faixa na qual estava escrito "Obrigado aos profissionais de saúde".
As palavras também foram estampadas na frente da camisa da equipe tricolor. O Fluminense conheceu neste domingo sua primeira derrota na Taça Rio. Além disto, perdeu a liderança geral do Campeonato Carioca.