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Fluminense estende contrato de Orinho para emprestá-lo ao Oeste

Jogador, fora dos planos, não vem sendo nem relacionado e tinha vínculo valendo apenas até o final deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 14:29

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 14:29

Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE F.C.
Fora dos planos da comissão técnica, o lateral-esquerdo Orinho renovou contrato com o Fluminense até o fim de janeiro de 2021. No entanto, o novo vínculo servirá apenas para que ele seja emprestado ao Oeste (SP), da Série B. Depois, o jogador ficará livre no mercado, já que o negócio anterior valia apenas até dezembro.
Quem explicou a transferência foi o diretor executivo de futebol do Flu, Paulo Angioni, em entrevista ao portal "Netflu". Orinho chegou às Laranjeiras ainda no segundo semestre de 2019, mas não se firmou. Reserva imediato de Egídio, ele não teve boas atuações e, portanto, o clube acabou contratando Danilo Barcelos.
Orinho fez apenas 11 partidas com a camisa do Fluminense e não chegou a marcar gols. Oito desses jogos foram como titular. O Oeste é o lanterna da Série B, com sete pontos em 17 rodadas.

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