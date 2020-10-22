Fluminense estende contrato de Orinho para emprestá-lo ao Oeste

Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE F.C.

Fora dos planos da comissão técnica, o lateral-esquerdo Orinho renovou contrato com o Fluminense até o fim de janeiro de 2021. No entanto, o novo vínculo servirá apenas para que ele seja emprestado ao Oeste (SP), da Série B. Depois, o jogador ficará livre no mercado, já que o negócio anterior valia apenas até dezembro.

Quem explicou a transferência foi o diretor executivo de futebol do Flu, Paulo Angioni, em entrevista ao portal "Netflu". Orinho chegou às Laranjeiras ainda no segundo semestre de 2019, mas não se firmou. Reserva imediato de Egídio, ele não teve boas atuações e, portanto, o clube acabou contratando Danilo Barcelos.