Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense estende contrato de Matheus Cassini até o encerramento do Brasileirão de Aspirantes
futebol

Fluminense estende contrato de Matheus Cassini até o encerramento do Brasileirão de Aspirantes

Meia, que teria vínculo até o dia 10 deste mês, seguirá no Tricolor das Laranjeiras até o dia 31 de janeiro, data do fim da competição. Acordo foi publicado no BID da CBF...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 19:18

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 19:18

Crédito: Mailson Santana
O Fluminense assegurou a prorrogação do contrato de um jogador promissor da sua equipe sub-23. O meia Matheus Cassini teve seu vínculo com o Tricolor das Laranjeiras estendido até o final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que só encerrará em janeiro de 2021 e permite até quatro jogadores acima da idade limite por elenco.
O acordo com o jogador de 24 anos, que se encerraria no dia 10 de dezembro, foi ampliado até 31 de janeiro. O acordo foi divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF na tarde desta sexta-feira.
Cassini está na lista de jogadores que desembarcaram nas Laranjeiras para o projeto da equipe sub-23. O meia chegou por empréstimo depois de se desligar do Amiens (FRA).
O Fluminense atuará pela competição neste sábado, às 15h, contra o Juventude. A partida será realizada nas Laranjeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados