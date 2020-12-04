Fluminense estende contrato de Matheus Cassini até o encerramento do Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Mailson Santana

O Fluminense assegurou a prorrogação do contrato de um jogador promissor da sua equipe sub-23. O meia Matheus Cassini teve seu vínculo com o Tricolor das Laranjeiras estendido até o final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que só encerrará em janeiro de 2021 e permite até quatro jogadores acima da idade limite por elenco.

O acordo com o jogador de 24 anos, que se encerraria no dia 10 de dezembro, foi ampliado até 31 de janeiro. O acordo foi divulgado no Boletim Informativo Diário da CBF na tarde desta sexta-feira.

Cassini está na lista de jogadores que desembarcaram nas Laranjeiras para o projeto da equipe sub-23. O meia chegou por empréstimo depois de se desligar do Amiens (FRA).