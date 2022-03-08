Fluminense estende contrato de Gabryel Martins por mais uma temporada; jovem irá atuar no sub-23

Nesta terça-feira, o Fluminense prolongou o contrato de Gabryel Martins por mais uma temporada. O jovem, que tinha vínculo com o clube até o fim do ano, acertou sua permanência até o final de 2023. Aos 20 anos de idade, o meia-atacante fez parte da equipe do sub-20 que conquistou o Carioca da categoria. Em 2022, ele irá integrar o sub-23, responsável pela transição da base para o elenco profissional.- É um momento muito feliz para mim, ainda mais trazendo minha família aqui. É algo que eu sempre busquei, eu tenho uma identificação muito forte com o Fluminense. Queria muito essa renovação e fico realmente muito contente. É o reconhecimento do meu trabalho, algo que busquei muito - disse Gabryel.