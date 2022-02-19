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Fluminense está escalado para o jogo contra o Volta Redonda pelo Carioca; veja os times e onde assistir

Abel Braga decidiu novamente poupar alguns jogadores para a última partida antes da estreia na Libertadores...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 18:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 18:28
O Fluminense está escalado para enfrentar o Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. As equipes entram em campo neste sábado, às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro. Este será o último jogo do tricolor ante da estreia na Libertadores, na próxima terça. O técnico Abel Braga decidiu poupar jogadores como Fred, William, André e Felipe Melo, porém manteve algumas peças importantes. Ganso terá oportunidade e será titular e Nathan ocupará o lugar de Martinelli. A partida será transmitida pelo Cariocão Play e Tempo Real do LANCE!O Flu vem a campo com: Marcos Felipe, Pineda, Luccas Claro, Manoel, Calegari, Wellington, Nonato, Nathan, Ganso, Jhon Arias e Cano.
O jogo será transmitido pelo pay-per-view e tempo real do LANCE!
Entre os desfalques estão John Kenedy e Luan Freitas, que estão tratando de cirurgias no pé e no joelho respectivamente. Felipe Melo teve desconfortos musculares e David Braz segue poupado, após sofrer uma pancada. Nino também desfalca o Flu por incômodo no púbis.
RELACIONADOS:Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZaguueiros: Luccas Claro, Manoel e Matheus FerrazLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Jhony, Samuel Xavier e PinedaMeias: Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Alexandre Jesus, Caio Paulista, Cano e Matheus Martins
Crédito: WilliameAndrésãodesfalquesparaapartida(LucasMerçon/FluminenseFC

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