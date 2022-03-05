Fluminense está escalado para o jogo com o Resende pelo Carioca; veja o time e onde assistir

O Fluminense está pronto para enfrentar o Resende, em partida pela décima rodada do Campeonato Carioca. O confronto vale a Taça Guanabara e o Tricolor precisa apenas de uma vitória simples para levantar o troféu. Como terá a disputa da Libertadores na próxima semana, o técnico Abel Braga optou, mais uma vez, por ter um time reserva no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 16h. O duelo tem transmissão do pay-per-view, Twitch do Casimito e tempo real do LANCE!.Assim, o Flu vai a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington, Nonato, Martinelli e Ganso; Jhon Arias e Cano.