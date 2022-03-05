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Fluminense está escalado para o jogo com o Resende pelo Carioca; veja o time e onde assistir

Tricolor entra em campo precisando de uma vitória simples para ser campeão da Taça Guanabara e garantir a vantagem na semifinal do Estadual...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 15:20

Publicado em 05 de Março de 2022 às 15:20

O Fluminense está pronto para enfrentar o Resende, em partida pela décima rodada do Campeonato Carioca. O confronto vale a Taça Guanabara e o Tricolor precisa apenas de uma vitória simples para levantar o troféu. Como terá a disputa da Libertadores na próxima semana, o técnico Abel Braga optou, mais uma vez, por ter um time reserva no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 16h. O duelo tem transmissão do pay-per-view, Twitch do Casimito e tempo real do LANCE!.Assim, o Flu vai a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington, Nonato, Martinelli e Ganso; Jhon Arias e Cano.
Já o Resende terá: Jefferson Luis, Juninho, Joanderson, Heitor, Douglas; Emanuel Biancucchi, João Felipe, Brendon, Igor Bolt, Jeffinho e Raphael Macena.
Mesmo com a Libertadores na quarta-feira, Abel levou os titulares para o banco de reservas. Os desfalques são Fred, ainda em recuperação da lesão na coxa direita, além de Marlon, que segue em transição, assim como David Duarte. John Kennedy e Luan Freitas se recuperam das cirurgias no pé e no joelho, respectivamente.VEJA OS RELACIONADOS:
Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Cris Silva, Pineida e Samuel XavierMeio-campistas: André, Felipe Melo, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian Bigode
Crédito: AbelBragatemtimereservanoFluminenseantesdaterceirafasedaLibertadores(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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