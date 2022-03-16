Fluminense está escalado para o jogo com o Olimpia na Libertadores; veja o time e onde assistir

O Fluminense está pronto para enfrentar o Olimpia (PAR) na tentativa de garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Depois de vencer a partida de ida por 3 a 1, o Tricolor vai a campo no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, com duas mudanças em relação à tradicional formação utilizada pelo técnico Abel Braga na temporada e terá Arias e Martinelli como titulares. A partida terá transmissão do SBT na TV aberta, enquanto a ESPN passa na TV fechada. O LANCE! faz o tempo real.Assim, o Flu está escalado com: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Cristiano; Luiz Henrique, Arias e Cano.