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Fluminense está escalado para o jogo com o Olimpia na Libertadores; veja o time e onde assistir

Abel Braga vai com força máxima para enfrentar os paraguaios em Assunção; Tricolor venceu o primeiro jogo por 3 a 1 em casa...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 20:26

Publicado em 16 de Março de 2022 às 20:26

O Fluminense está pronto para enfrentar o Olimpia (PAR) na tentativa de garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Depois de vencer a partida de ida por 3 a 1, o Tricolor vai a campo no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, com duas mudanças em relação à tradicional formação utilizada pelo técnico Abel Braga na temporada e terá Arias e Martinelli como titulares. A partida terá transmissão do SBT na TV aberta, enquanto a ESPN passa na TV fechada. O LANCE! faz o tempo real.Assim, o Flu está escalado com: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Martinelli e Cristiano; Luiz Henrique, Arias e Cano.
Já o Olimpia decide a vida na competição continental com: Olveira; Otalvaro, Salcedo, Alcaraz, Gamarra; Silva, Ortiz, Gomez, Cardozo; Derlis González, Recalde.
Os desfalques do Fluminense são o atacante Fred, que já treina com o grupo, mas ainda não está apto a voltar. Ele tem chances de reforçar o time no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, dia 27, contra o Botafogo. Além dele, Samuel Xavier trata um problema na coxa e Marlon e David Duarte também não viajaram. John Kennedy e Luan Freitas seguem em recuperação das cirurgias no pé e no joelho, respectivamente.VEJA OS RELACIONADOS:
Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Cris Silva e PineidaMeio-campistas: André, Felipe Melo, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Germán Cano, Luiz Henrique, Matheus Martins e Willian Bigode
Crédito: CanolideraoataquedoFluminensenovamentenaLibertadores(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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