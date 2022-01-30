Fluminense está escalado para o jogo com o Madureira, pelo Carioca; veja o time e onde assistir

O Fluminense está pronto para a segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Mesmo com a derrota na estreia, o técnico Abel Braga vai manter o esquema com três zagueiros para o jogo diante do Madureira, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, neste domingo. A novidade é Luiz Henrique.Assim, o Flu terá: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Felipe Melo, Cristiano; André, Yago, Luiz Henrique, Willian; Fred.

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Enquanto o Madureira vai a campo com: Dida, Rhuan Rodrigues, Mário Pierre, Edgar Silva, Guilherme Zóio, Felipe Dias, Marino, Rafinha, Diogo Carlos, Sampaio e Pipico.

O confronto tem transmissão apenas no pay-per-view e tempo real do LANCE!. O Flu não tem desfalques para este jogo e as novidades são o goleiro Fábio e o zagueiro David Duarte, pela primeira vez sendo relacionados. Os dois começam no banco de reservas. Paulo Henrique Ganso não viajou por opção de Abel Braga.VEJA OS RELACIONADOS PARA A PARTIDA:

Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, David Duarte, Luccas Claro e NinoLaterais: Calegari, Cristiano, Pineida e Samuel XavierMeio-campistas: André, Felipe Melo, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Wellington, Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian