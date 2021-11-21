Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense está escalado para o duelo com o América-MG pelo Brasileirão; veja time e onde assistir
futebol

Fluminense está escalado para o duelo com o América-MG pelo Brasileirão; veja time e onde assistir

Em duelo decisivo para as pretensões da equipe no Brasileirão, Tricolor terá os retornos de Fred, Luiz Henrique e Samuel Xavier entre os onze. Lucca e Kennedy são os desfalques...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2021 às 16:08

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 16:08

Na disputa por uma vaga na próxima Copa Libertadores, o Fluminense divulgou a sua escalação para a partida deste domingo contra o América-MG, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Marcão precisa vencer para embalar de vez nos cinco jogos que restam para o fim da competição.Com 45 pontos, o Tricolor foi derrotado pelo Juventude na última rodada e necessita de um triunfo sobre o Coelho. Os mineiros têm o mesmo número de pontos, o que caracteriza o duelo como um "jogo de seis pontos". O confronto desta tarde, às 17h, será transmitido pelo Premiere, e em tempo real pelo LANCE!
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Na escalação, Marcão poderá contar com o retorno de três peças importantes no seu estilo de jogo. Fred e Samuel Xavier voltam de suspensão e estão entre os onze. Além deles, o jovem Luiz Henrique se recuperou de lesão e vai disputar a partida diante do Coelho. Por outro lado, Lucca está suspenso e John Kennedy sentiu a coxa.
Dessa forma, a escalação do Fluminense para o duelo desta tarde é: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli, Yago Felipe; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.
Crédito: FredvoltadesuspensãoeestáentreostitularesdoFluminensenestedomingo(MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados