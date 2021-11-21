Fluminense está escalado para o duelo com o América-MG pelo Brasileirão; veja time e onde assistir

Na disputa por uma vaga na próxima Copa Libertadores, o Fluminense divulgou a sua escalação para a partida deste domingo contra o América-MG, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Marcão precisa vencer para embalar de vez nos cinco jogos que restam para o fim da competição.Com 45 pontos, o Tricolor foi derrotado pelo Juventude na última rodada e necessita de um triunfo sobre o Coelho. Os mineiros têm o mesmo número de pontos, o que caracteriza o duelo como um "jogo de seis pontos". O confronto desta tarde, às 17h, será transmitido pelo Premiere, e em tempo real pelo LANCE!
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Na escalação, Marcão poderá contar com o retorno de três peças importantes no seu estilo de jogo. Fred e Samuel Xavier voltam de suspensão e estão entre os onze. Além deles, o jovem Luiz Henrique se recuperou de lesão e vai disputar a partida diante do Coelho. Por outro lado, Lucca está suspenso e John Kennedy sentiu a coxa.
Dessa forma, a escalação do Fluminense para o duelo desta tarde é: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli, Yago Felipe; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.