Fluminense está escalado para o duelo com o América-MG pelo Brasileirão; veja time e onde assistir

Na disputa por uma vaga na próxima Copa Libertadores, o Fluminense divulgou a sua escalação para a partida deste domingo contra o América-MG, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Marcão precisa vencer para embalar de vez nos cinco jogos que restam para o fim da competição.Com 45 pontos, o Tricolor foi derrotado pelo Juventude na última rodada e necessita de um triunfo sobre o Coelho. Os mineiros têm o mesmo número de pontos, o que caracteriza o duelo como um "jogo de seis pontos". O confronto desta tarde, às 17h, será transmitido pelo Premiere, e em tempo real pelo LANCE!