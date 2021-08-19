Fluminense está escalado para jogo contra o Barcelona na Libertadores; veja time e onde assistir

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense está preparado para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Precisando da vitória e sem os titulares Caio Paulista e Gabriel Teixeira, Roger Machado precisou reorganizar o time e repetiu praticamente todo time que perdeu para o Internacional, trocando Abel por Fred. A partida será transmitida pela Conmebol TV, Fox Sports e Tempo Real do LANCE!Desta forma, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli, Yago e Ganso; Luiz Henrique e Fred.

Do outro lado, o Barcelona-EQU foi escalado com: Javier Burrai, Byron Castillo, Fernando León, Williams Riveros e Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina, Adonis Preciado, Damián Díaz e Jonathan Perlaza; Gonzalo Mastriani.

Gabriel Teixeira sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o jogo contra o América-MG, no Brasileirão, e não embarcou com o time. Caio Paulista, também lesionado, não conseguiu se recuperar a tempo da decisão e ficou no Brasil. Bobadilla, recuperado da Covid-19, está à disposição de Roger. Nonato, emprestado pelo Internacional, não pode ser inscrito na competição. Hudson, que teve lesão ligamentar, ainda cumpre período de recuperação.

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