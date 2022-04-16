Fluminense está escalado para jogo com o Cuiabá pelo Brasileirão; veja o time e onde assistir

O Fluminense está pronto para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21h, contra o Cuiabá. Com os mesmos relacionados que já tinham viajado para a Colômbia, o técnico Abel Braga vai poupar alguns titulares na partida por conta da dura sequência. O confronto na Arena Pantanal tem transmissão do SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!.Assim, o Flu vai a campo com: Fábio; Calegari, Nino, Manoel, Pineida; Wellington, Nonato, Ganso; J. Arias, Luiz Henrique, Fred.

Já o Cuiabá do técnico Pintado terá: Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Igor Cariús; Everton, Rafael Gava, Pepê, Rodriguinho; André Luis e André Felipe.

Veja a tabela do Brasileirão

Os únicos desfalques do Flu seguem sendo o volante Felipe Melo, em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, além de Luan Freitas, que também passou por um processo cirúrgico após grave lesão em um treino. O ex-Palmeiras deve retornar em maio. André e David Braz não ficam no banco por desgaste. VEJA OS RELACIONADOS:

Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: Nino, David Braz, Manoel, Luccas Claro, David Duarte e Matheus FerrazLaterais: Calegari, Samuel Xavier, Cris Silva e PineidaVolantes: André, Yago Felipe, Martinelli, Nonato e WellingtonMeias: Paulo Henrique Ganso e NathanAtacantes: Cano, Arias, Fred , Willian Bigode, Luiz Henrique, Caio Paulista e Matheus Martins