Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense está escalado para jogo com o Cuiabá pelo Brasileirão; veja o time e onde assistir
futebol

Fluminense está escalado para jogo com o Cuiabá pelo Brasileirão; veja o time e onde assistir

Abel Braga vai poupar alguns titulares na partida pela segunda rodada da competição nacional; Flu busca a primeira vitória...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 20:07

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 20:07

O Fluminense está pronto para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 21h, contra o Cuiabá. Com os mesmos relacionados que já tinham viajado para a Colômbia, o técnico Abel Braga vai poupar alguns titulares na partida por conta da dura sequência. O confronto na Arena Pantanal tem transmissão do SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!.Assim, o Flu vai a campo com: Fábio; Calegari, Nino, Manoel, Pineida; Wellington, Nonato, Ganso; J. Arias, Luiz Henrique, Fred.
Já o Cuiabá do técnico Pintado terá: Walter, João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Igor Cariús; Everton, Rafael Gava, Pepê, Rodriguinho; André Luis e André Felipe.
Veja a tabela do Brasileirão
Os únicos desfalques do Flu seguem sendo o volante Felipe Melo, em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, além de Luan Freitas, que também passou por um processo cirúrgico após grave lesão em um treino. O ex-Palmeiras deve retornar em maio. André e David Braz não ficam no banco por desgaste. VEJA OS RELACIONADOS:
Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: Nino, David Braz, Manoel, Luccas Claro, David Duarte e Matheus FerrazLaterais: Calegari, Samuel Xavier, Cris Silva e PineidaVolantes: André, Yago Felipe, Martinelli, Nonato e WellingtonMeias: Paulo Henrique Ganso e NathanAtacantes: Cano, Arias, Fred , Willian Bigode, Luiz Henrique, Caio Paulista e Matheus Martins
Crédito: FluminensevaienfrentaroCuiabánasegundarodadadoBrasileirão(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados