Fluminense está escalado para jogo com o Criciúma na Copa do Brasil; veja o time e onde assistir

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense está escalado para o confronto decisivo diante do Criciúma, neste sábado, às 16h30, no Maracanã. O técnico Roger Machado manteve a equipe que perdeu na ida por 2 a 1, em Santa Catarina. A única novidade foi o volante Nonato entre os relacionados pela primeira vez. O jogo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, tem transmissão em tempo real do LANCE!, além do Premiere e do SporTV.

+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas

Para tentar reverter o placar, o Flu terá: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred

Já o Criciúma de Paulo Baier vem com: Gustavo; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel Scalese e Hélder; Dudu Vieira, Eduardo e Dudu Figueiredo; Fellipe Mateus, Hygor e Marcão.

Veja os confrontos da Copa do Brasil