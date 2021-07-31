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Fluminense está escalado para jogo com o Criciúma na Copa do Brasil; veja o time e onde assistir

Tricolor perdeu por 2 a 1 em Santa Catarina e tenta reação por vaga nas quartas de final da competição nacional no Maracanã...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 15:32
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense está escalado para o confronto decisivo diante do Criciúma, neste sábado, às 16h30, no Maracanã. O técnico Roger Machado manteve a equipe que perdeu na ida por 2 a 1, em Santa Catarina. A única novidade foi o volante Nonato entre os relacionados pela primeira vez. O jogo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, tem transmissão em tempo real do LANCE!, além do Premiere e do SporTV.
+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas
Para tentar reverter o placar, o Flu terá: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nene; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred
Já o Criciúma de Paulo Baier vem com: Gustavo; Alemão Teixeira, Rodrigo, Marcel Scalese e Hélder; Dudu Vieira, Eduardo e Dudu Figueiredo; Fellipe Mateus, Hygor e Marcão.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
Vale lembrar que os desfalques do Fluminense para esta partida são Caio Paulista, fora após lesão no músculo adutor da coxa direita, Raúl Bobadilla, que já treina com o elenco, mas ainda não foi relacionado, Nino, que está com a Seleção Brasileira na Olimpíada de Tóquio, e Cazares, que já jogou pelo Corinthians no torneio. VEJA A LISTA DE RELACIONADOS:​GOLEIROS: Marcos Felipe e MurielZAGUEIROS: David Braz, Luccas Claro e ManoelLATERAIS: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMEIAS: André, Martinelli, Nenê, Nonato, PH Ganso e YagoATACANTES: Abel Hernández, Fred, Gabriel Teixeira, John Kennedy, Kayky, Lucca, Luiz Henrique e Matheus Martins

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