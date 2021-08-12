Fluminense está escalado para jogo com o Barcelona na Libertadores; veja o time e onde assistir

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense está pronto e escalado para enfrentar o Barcelona de Guayaquil (EQU), no confronto de ida das quartas de final da Libertadores. Depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado promoveu a entrada de Cazares na vaga de Nene. Além disso, ele tem os retornos de Nino, Luiz Henrique e Gabriel Teixeira.

Assim, o Flu vai a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Cazares; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, Fred.

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Já o técnico Fabián Bustos manda o Barcelona com: Burrai, Castillo, Fernando León, Riveros e Pineida; Piñatares, Perlaza, Molina, Martínez e Damián Díaz e Gonzalo Mastriani.

Para este duelo, Roger ainda não pode contar com o atacante Caio Paulista, que se recupera de lesão na coxa direita, além de Nonato, que não pode ser inscrito na Libertadores. Raúl Bobadilla, afastado por Covid-19, também continua fora.O Fluminense chega de uma derrota para o América-MG, a terceira seguida no Brasileirão. Antes disso, eliminou o Cerro Porteño (PAR) na Libertadores e o Criciúma na Copa do Brasil.

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